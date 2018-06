Fin des épreuves du Bac : Soulagement

Les épreuves du baccalauréat ont pris fin, hier, à travers l’ensemble du territoire national. Après avoir passé les dernières épreuves, toutes filières confondues, les candidats ont poussé un grand «ouf» de soulagement, en attendant la proclamation des résultats prévus la mi-juillet. En effet, les candidats ont passés, le dernier jour de l’examen, les épreuves de physique et philosophie pour les scientifiques et les matières techniques pour les autres filières. Chaque élève espère avoir bien travaillé pour décrocher ce fameux sésame qui ouvre l’accès à l’université. Les candidats interrogés confirment que les questions des sujets correspondent bien au programme enseigné au cours de l’année scolaire. De l’avis de certains enseignants, les sujets des différentes épreuves étaient à la portée de ceux qui ont révisé sérieusement au cours de l’année. Pour cette année, pas moins, de 709.448 élèves, dont 40% de candidats libres, ont composé du 20 au 25 juin, parmi lesquels près de 400 candidats aux besoins spécifiques, soit 216 non-voyants et 169 handicapés moteurs. Plus de 4.390 détenus ont également passé les différentes épreuves du baccalauréat au niveau de 43 établissements pénitentiaires agréés par le ministère de l'Education nationale. Environ 260.000 encadreurs ont été mobilisés au niveau des centres d'examen, de regroupement, de codage et de correction pour le bon déroulement des épreuves. Rien n'a été laissé au hasard, plusieurs structures et départements ministériels ont travaillé d'arrache-pied pour assurer la réussite des examens et leur sécurisation. Hormis quelques absences et des cas de triche parmi les candidats libres notamment, l'examen du baccalauréat 2018 s'est déroulé dans de bonnes conditions. Ainsi, les mesures rigoureuses prises par le ministère de l’éducation nationale ont été suivies jusqu’au dernier jour des épreuves. Après l’examen, l’entame de la correction des copies avec la mobilisation de quelque 300.000 enseignants. Les enseignants correcteurs devront commencer l’opération de correction des copies à partir de demain 27 juin, qui durera de 15 à 20 jours. Les enseignants seront affectés au niveau des centres de correction équipés de climatiseurs et autres commodités nécessaires pour garantir leur confort. L’ONEC accorde en outre toute la latitude aux enseignants de procéder à la correction des copies aux heures qui leur conviennent. En d’autres termes, les concernés ne seront donc pas obligés de se présenter sur les lieux à 8 heures du matin, même s’ils sont tenus par ailleurs de corriger la totalité du quota qui leur est alloué. Cette facilitation tend à accélérer la correction des copies et partant d’afficher les résultats au temps fixé par le ministère de l’Education nationale.

D'autre part, l'Office national des examens et des concours compte envoyer aux chefs des centres le barème adopté pour chaque sujet de chaque matière. La bonne nouvelle c’est que le nouveau barème tient compte de la méthode et de la méthodologie, même si le résultat obtenu n’est pas correct, particulièrement pour les sujets scientifiques.

Kamélia Hadjib



5 cas de fraude à Oran

Jusqu’à hier matin -dernier jour des épreuves- la wilaya d’Oran a enregistré 227 cas d’absence, dont 96 filles, soit 1,49% chez les candidats scolarisés, a-t-on appris hier auprès de M. Bouanani, chef service des examens à la direction de l’Education nationale à Oran. Concernant les candidats libres, les chiffres sont plus élevés. En effet, ces derniers font état de 2.528 candidats absents soit un taux de 33,36%. Au total et jusqu’à hier matin, sur les 22.834 inscrits, 20.079 ont passé les épreuves et 2.755 se sont absentés soit un taux d’absentéisme de 12,07%. L’on saura, par ailleurs, que 5 candidats (3 filles et 2 garçons) ont été exclus pour fraude. Ces derniers ont eu recours à des méthodes de triche traditionnelles a-t-on expliqué. Pour cette année, c’est un total de 22.834 candidats qui se sont inscrits à la session du baccalauréat de la session en cours, dont 15.257 scolarisés. Ils étaient, cependant, 7.577 candidats libres —4031 filles dont 78 détenus, 15 handicapés (8 moteurs et 7 non voyants). Pendant les 5 jours, les candidats ont concouru à travers 71 centres d’examen répartis sur les 26 communes de la wilaya et ils étaient encadrés par un staff composé de 6.577 personnes (surveillants, remplaçants, secrétariats et chefs de centre). L’opération de correction des copies du baccalauréat sera assurée au niveau de deux centres, en l’occurrence le lycée Colonel Lotfi et Mohammed Ben Allal (ex-technicum de jeunes filles). Tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés et mis en place pour assurer le bon déroulement des opérations de correction, a indiqué le même responsable. Il convient de rappeler que les services de la Sûreté de la wilaya ont fait savoir que 2.000 policiers ont été mobilisés à travers 67 centres d’examens et 02 de corrections, relevant de leur compétence territoriales

Amel Saher