Skikda

Destruction de 2 casemates



«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de recherche et de ratissage menée à Aïn Zouit, wilaya de Skikda/5 RM, un détachement de l’Armée Nationale Populaire a découvert et détruit, deux (02) casemates pour les groupes terroristes, contenant des denrées alimentaires et divers objets», précise la communiqué. En outre, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, «un détachement de l’ANP a arrêté, à Ghardaïa/4 RM, un individu en possession d’un fusil de chasse et un pistolet de fabrication artisanale, tandis que d’autres détachements ont intercepté quatre (04) narcotrafiquants africains en leur possession (1.400) comprimés psychotropes à Bordj Badji Mokhtar/6 RM, et saisi un véhicule tout-terrain et une quantité de denrées alimentaires à In Guezzam», selon la même source. D’autre part, des Garde-côtes ont arrêté, à El-Kala/5 RM, deux (02) individus en possession d’équipements de pêche illicite de corail et de plongée sous-marine, alors que (95) immigrants clandestins de différentes nationalités africaines ont été interceptés à In Amenas,



Laghouat et Tlemcen

détention et trafic de drogue



Onze individus arrêtés à Hussein Dey et Bir Mourad Raïs Onze individus ont été arrêtés par les services de sûreté de la wilaya d'Alger au niveau des communes d'Hussein Dey et de Bir Mourad Raïs, pour leur implication dans des affaires de détention et de trafic de drogues (cannabis et psychotropes), a indiqué, hier, un communiqué de ce corps de sécurité. «L'arrestation de 11 individus par les services de sûreté de la wilaya d'Alger a permis la saisie de 300 g de cannabis, de 106 comprimés psychotropes et d'une somme d'argent de 103.000 DA», ajoute le communiqué. La première affaire a été traitée par les services de sûreté de la circonscription administrative d'Hussein Dey, suite à la fouille d'un véhicule qui transportait un repris de justice, accompagné son ami, ayant permis la saisie de deux plaquettes de cannabis. La perquisition du domicile du prévenu s'est soldée par la saisie d'une autre plaquette de cannabis pour un total de 290g. Une autre quantité de drogue a été retrouvée dans le sac à main de son épouse, en sus d'une somme d'argent (100 millions de centimes), ainsi qu'un montant en devises (350 euros). Le traitement des autres affaires par les services de sûreté de la circonscription administrative de Bir Mourad Raïs a permis l'arrestation de 9 individus et la saisie de 106 comprimés psychotropes et 10 g de cannabis.