15 promotions à l’école supérieure des transmissions de Koléa : Accomplir les missions avec professionnalisme

L’Ecole supérieure des transmissions Abdelhafid-Boussouf, à Koléa, relevant de la 1re Région militaire, a célébré, hier, la sortie de 14 promotions d’officiers spécialisées. Cette sortie de promotions, baptisée du nom du Chahid Keffane Mohamed, a été présidée par le directeur central des transmissions au ministère de la Défense nationale (MDN), le général Lechkhem Abdelkader, en présence des membres de la famille du chahid, honoré à l’occasion.

Les quinze promotions d’officiers dédiées au commandement et à l’état-major, spécialisées dans le must de la technologie moderne, consistent en la 75e promotion des officiers de perfectionnement, transports militaires, la 11e promotion des officiers de commandement et d’état-major guerre électronique, la 22e promotion des officiers de perfectionnement guerre électronique, ainsi que la 2e promotion des élèves officiers actifs du 2e cycle master en électronique et systèmes de communication et la 8e promotion d’élèves officiers actifs du système LMD spécialité électronique et informatique.

Il convient de préciser, par ailleurs, que l’Ecole supérieure des transmissions de Koléa dispense une formation post-graduée préparée dans le cadre d’un LMD en informatique et en électronique et prépare aussi, après une formation d’une durée de quatre années, dont l’une passée à l'Académie militaire de Cherchell, un cursus de spécialisation militaire dans la maîtrise du matériel des transmissions destiné aux unités de combat, aux équipements de communication radio et à des technologies de la guerre électronique et informatique. Le commandant de l’école, le général- major Farid Bedjghit, a souligné, dans son allocution, la qualité de la formation dispensée par son établissement, qui rend les diplômés sortants aptes à accomplir leurs missions avec professionnalisme, grâce à une maitrise des domaines de la guerre électronique, du commandement et des systèmes informatiques. Pour se mettre au diapason de cette évolution technologique, la direction centrale de transmission et système d’information a fait des efforts considérables en renforçant, l’école par des enseignants et experts militaire spécialisés en la matière. Elle a fait appel également à des professeurs d’université de renommée et équiper l’école de différents matériels pédagogique modernes. Dans ce contexte le général-major Farid Bedjghit a loué dans son allocution, l’intérêt conféré par le commandement de l’ANP au facteur de la formation. Il faut noter, à cet effet que l'arme des transmissions a pris un essor considérable dans toutes les armées et l'ANP se devait de s'adapter à cet environnement caractérisé par une évolution et une complexité à croissance exponentielle, ce qui a créé un besoin sans cesse croissant en terme de vitesse de transmission, de débit, de qualité et de disponibilité et c'est justement ce qui a dicté aux états-majors concernés l'approche en matière d'enseignement au niveau de cette Ecole supérieure des transmissions en la focalisant sur la modernisation des potentiels militaires de transmissions et en formant les hommes qui les utilisent. Il est intéressant de signaler, par ailleurs, que la présentation d’un bilan des activités de cet établissement de formation militaire, a donné lieu à plusieurs projets de haut niveau réalisés par ses élèves dans différentes spécialités militaires relevant du domaine de la transmission et des télécommunications. On a vu ainsi des officiers en provenance de Mali, de la Mauritanie, de Sahara Occidentale, parmi les élèves formés au sein de cette école. Les officiers sortants de l’Ecole supérieure des transmissions ont prêté serment, avant de transmettre l’étendard de l’école à la prochaine promotion suivi d’une cérémonie conviviale de remise de grades et médailles aux majors des 14 promotions. La promotion a été baptisée au nom du Chahid Mohamed Keffan, un enfant de la région de Koléa né le 20 novembre 1913, tombé au champ d‘honneur à la fin de l’année 1957, suite à une embuscade tendue par l’armée française, après à une dénonciation. Le Chahid a été capturé puis exécuté par balles. il rejoint la guerre de libération nationale, quelques années auparavant où il était chauffeur de camion et s’occupait notamment de la transmission du courrier de Blida vers Alger, au même titre que de ‘approvisionnement des troupes en nourriture et vêtements militaires, dans la région de Hammam Righa et Boumedfâa, avant son arrestation par l’armée coloniale.

