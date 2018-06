Sortie de promotions à l’école supérieure navale : Une formation de haut niveau

Le commandant des forces navales, le général-major Haouli Mohamed El Arbi, a présidé, hier, à l'Ecole supérieure navale moudjahid général-major Mohamed-Boutighane, la cérémonie de sortie de promotions. Il s’agit de la vingt-sixième promotion des officiers du cours de commandement et d'état-major, la vingt-septième promotion du cours de perfectionnement officier, la deuxième promotion de master dans la spécialité «mécanique navale», la trente-troisième promotion de la formation fondamentale correspondant à la huitième promotion licence LMD dans les spécialités suivantes: sciences de la navigation maritime, télécommunications et systèmes d'armes, mécanique navale, commissariat de marine, gestion et administration des affaires maritimes. Il y a lieu de signaler que six stagiaires de pays frères et amis, à savoir un officier de la République arabe sahraouie démocratique, un de la République du Soudan, deux autres officiers de la République du Congo et deux de la République du Cameroun font partie des promotions sortantes. Après le passage en revue des promotions sortantes par le général- major commandant des forces navales, le commandant de l'Ecole supérieure navale le général Adnane Cherif a, dans une allocution prononcée à cette occasion, fait savoir que cette cérémonie vient en couronnement d'une année d’instruction jalonnée de travail assidu et sérieux dans l’acquisition de différentes connaissances militaires et scientifiques. Le général a rappelé l'attention particulière accordée par le haut commandement de l'Armée nationale populaire au système de formation, par la mise à la disposition de l'Ecole de tous les moyens humains et matériels nécessaires à un enseignement de qualité. Aussi, il a mis en exergue le niveau de formation atteint et les efforts consentis pour la développer, et ce, afin de répondre aux exigences des actualités technologiques. Il a exhorté les élèves promus à faire preuve de loyauté et de dévouement lors de l'exercice de leurs missions et à s'imprégner des nobles valeurs de glorieux martyrs de la Révolution de Novembre et d'être les dignes héritiers des valeureux moudjahidine de l'Armée de libération nationale. Vêtus tous en uniforme blanc marin, les officiers ont présenté un spectacle formidable sous les rythmes de la clique musicale. Tandis que des unités aériennes des forces navales ont exécuté un exercice démonstratif au large de Tamentfoust. Le commandant des forces navales a saisi l’occasion pour visiter une galerie de photos illustrant l’histoire de la Marine algérienne. Voulant tirer profit de cette manifestation et faire connaître son parcours, l’Ecole a également organisé une visite guidée à l’exposition d’art maritime et moyens pédagogiques du bloc instruction.



Après la prestation de serment par la promotion sortante, il a été procédé à la remise des diplômes et gradés aux dix majors de promotions, suivie de la passation du drapeau entre la promotion sortante et celle qui lui succède, pour procéder, ensuite, à la baptisation de la promotion sortante du nom du chahid Talai Essadak. Il y a lieu de dire que le chahid Talai Essadak est né le 27 août 1924 à El Chafia, wilaya d'El Taref. Il rejoint jeune le mouvement national et choisira la lutte politique, notamment après la manifestation du 8 mai 1945. Il a présidé le mouvement national dans la zone de Chafia jusqu'à 1953. En octobre 1956, le chahid s'est dirigé vers la frontière Est pour la distribution des armes aux secteurs relevant de la zone Est, où il a été surpris et où il est tombé au champ d'honneur avec trois de ses compagnons. A ce jour, la tombe du chahid n'a pas été retrouvée.

Sarah A. Benali Cherif