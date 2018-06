M. Gaïd Salah en visite de travail et d'inspection en 2è Région Militaire : Supervision d’un exercice tactique

Le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire , le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah, a entamé hier une visite de travail et d'inspection en 2ème Région Militaire où il supervisera un exercice tactique avec munitions réelles «Sakhr 2018».

Cet exercice sera exécuté par les unités de la 36ème Brigade d'infanterie motorisée appuyées par des hélicoptères de soutien de feu et d'avions de chasse.

A l’issue de la cérémonie d’accueil de son premier jour de visite, et lors de sa rencontre avec les cadres de la Région, en compagnie du Général-Major Saïd Bey, Commandant de la 2ème RM, le général de corps d'armée a souligné que cet exercice tactique d'évaluation de niveau Brigade «Sakhr 2018», qui sera exécuté avec munitions réelles, qui s’intitulera «La Brigade d'infanterie motorisée en défensive», vient «couronner l'année de préparation au combat 2017-2018, constituant ainsi une opportunité pour évaluer le niveau atteint». La participation du Commandement, des états-majors des unités de la 36 Brigade d'infanterie motorisée et des autres unités, «est également une occasion pour l'échange d'expériences, pour la coordination, la coopération et l'unification des concepts conformément aux objectifs tracés», a-t-il ajouté, relevant que l'exécution de ce genre d’exercices démonstratifs à la fin de l’année de préparation au combat «vise essentiellement à perfectionner les connaissances des états-majors dans l'élaboration, la planification, l'organisation et l'exécution des différentes actions de combat, ainsi que de les mettre dans des conditions de combat réel, outre le rehaussement des capacité des cadres et des personnels à maitriser l'ensemble des systèmes d’armes».