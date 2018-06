Publication ostentatoire des résultats des examens sur les réseaux sociaux : Un impact negatif sur les recales selon le Pr Tabti

Le chef de service de la pédopsychiatrie au niveau de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) de Chéraga (Alger), le Pr. Abdelmadjid Thabti a mis en garde contre la publication ostentatoire par les admis aux examens nationaux de leurs résultats sur les réseaux sociaux qui a un impact négatif sur l'état psychique des candidats recalés.

"L’utilisation des technologies modernes dans le domaine éducatif a contribué au développement des capacités cognitives des élèves et à l’amélioration de leur niveau. Cependant, le recours aux réseaux sociaux pour la publication des résultats des examens nationaux (examen de fin de cycle primaire, BEM et baccalauréat) "peut exposer certains élèves, notamment les élèves vulnérables ou ceux souffrant de certains troubles psychiques ou émotionnels, à des traumatismes pouvant mener au suicide, même si, à la base, ils font partie des bons élèves", a indiqué M. Thabti à l’APS. M. Thabti a plaidé pour le retour au système classique d'affichage des résultats au niveau des établissements éducatifs qui permet aux parents d'accompagner leurs enfants pour prendre connaissance des résultats et de les prémunir ainsi contre tout traumatisme ou tentative de suicide. Dans ce contexte, l’expert a déploré que certains parents publient les résultats de leurs enfants sur les réseaux sociaux, ne se souciant guère de leur impact négatif sur le psychique des candidats recalés. Soulignant dans ce sens la déception des élèves qui font de bons résultats tout au long de l'année et qui échouent lors d'un examen décisif comme le BAC, une déception qui peut mener au suicide, il a rappelé que plusieurs de ces cas ayant fait des tentatives de suicide avaient été pris en charge à l'hôpital de Chéraga. Pour sa part, le Pr. Mohamed Dayfallah, spécialiste en pédagogie, a estimé qu'il était difficile de se passer des nouvelles technologies, mettant l'accent sur la nécessité de lancer des études sociologiques en matière d'affichage des résultats des examens de fin de cycle". A cette occasion, M. Dayfallah a appelé au changement des mentalités et à l'activation du Conseil de l'éducation et de la formation prévu dans la loi d'orientation de 2008, qui est à même de permettre le développement économique et d'accorder aux métiers de l'artisanat la place qui leur sied, à l'instar des pays développés.