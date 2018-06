Caravane de sensibilisation sur la transplantation d’organes : Un don pour sauver la vie

Des milliers de patients en Algérie ont aujourd’hui besoin d’une greffe pour continuer à vivre ou simplement mieux vivre. Ce sont des malades de tous âges. Seul le don d’organes rend possible cette greffe.



Fidèles à seurs valeurs d’humanisme et d’engagement pour la Communauté, l’association nationale des greffes (ANG), en étroite collaboration avec l’association des activités de plein air, de loisirs et échanges de jeunes (LAPALEJ), des directions de la santé, de la culture et du CHU Nedir-Mohamed, se met au service de cette cause en organisant le week-end dernier une caravane de sensibilisation pour les dons d’organes.

Intitulée «la caravane de l’espoir», cette action de sensibilisation est la 25e du genre à être organisée par l’ANG à travers le territoire du pays afin de sensibiliser les citoyens, jeunes et moins jeunes sur l’acceptation du don d’organes pour donner la vie.

A Tizi-Ouzou, cette caravane a consisté en une marche de sensibilisation qui s’est ébranlée depuis le CHU Nedir-Mohamed pour aboutir à la maison de la culture Mouloud-Mammeri.

Quelque 300 enfants ont pris part à cette action qui constitue un acte de solidarité et de générosité qui peut sauver la vie à des tierces personnes. "Nous avons voulu donner une petite lueur d’espoir aux malades en attente de greffe et de don d’organe en impliquant l’enfant dans l’action de sensibilisation, car, il est l’expression de l’innocence et de la vie et est le meilleur vecteur de communication», a indiqué le Dr Debiane Karim, président de l’APAlEJ.

Cette action de solidarité a été marquée par l’organisation d’une exposition sur le don d’organes et la remise de prix aux dix premiers lauréats du concours de dessin portant sur le don d’organes, lancé par l’APALEJ, il y a une dizaine de jours, à travers l’ensemble des établissements scolaires de la wilaya.

Parmi les participants à ce défilé qui a été une réussite totale, figurent le wali de Tizi-Ouzou, Mohamed Bouderbali, Ider Ikene, vice- président de l’APW ainsi que les responsables des associations et directions de wilaya organisatrices de cet événement qui est, faut-il le souligner, parrainé par le ministre de la santé et le wali de Tizi-Ouzou. Des flayers, casquettes et tee-shirt ont été distribués en cette occasion de sensibilisation sur l’importance de dons d’organes pour sauver des vies humaines. Mohamed Bouderbali, wali de Tizi-Ouzou, a indiqué que sa participation à cette manifestation se veut être un franc soutien à l’initiative de l’ANG et les associations et directions collaboratrices dans l’organisation. «Cette action de sensibilisation est importante surtout qu’on sait que le don d’organe permettra de donner la vie», a-t-il aussi précisé. Cette caravane de sensibilisation sur le don d’organes s’est poursuivie au niveau de la maison de la culture Mouloud Mammeri où plusieurs activités inhérentes à l’événement ont été organisées.

La question du don d’organes en Algérie est, en premier lieu, d’ordre socioculturel», soulignant, de ce fait, la nécessité de changer les mentalités pour l’élargissement du don d’organes qui est d’une importance vitale pour sauver des centaines, voire des milliers de vies.

Selon le ministère de la Santé, un tiers des 22.000 personnes en insuffisance rénale sont en attente d’une transplantation rénale, et de nombreux patients qui nécessitent d’autres greffes d’organes sont également dans cette situation.

Bel. Adrar