Festivités commémoratives de l’assassinat de Lounès Matoub à Tizi Ouzou : Le poète ne peut pas mourir dans le cœur de ses fans

La wilaya de Tizi Ouzou a été hier le théâtre de grandioses et exceptionnelles festivités commémoratives du 20e anniversaire de la disparition tragique du chanteur, auteur-compositeur, poète et chantre de l’amazighité, Lounès Matoub, à l’initiative de la fondation portant son nom, la direction locale de la culture et le mouvement associatif.

Vingt ans après sa disparition, la popularité du barde, assassiné par des terroristes le 25 juin 1998 à Talla Bounane, dans la région des Ath Douala, est restée intacte, en témoigne d’ailleurs cette déferlante humaine de différentes générations qui s’est rendue hier à la demeure familiale du défunt artiste, pour lui réitérer sa fidélité au combat identitaire et en faveur des droits et de la démocratie, qu’il avait toujours fait sien de son vivant jusqu’au jour où les «ennemis de la vie» avaient décidé de mettre fin à ces fulgurant parcours et symbole de la lutte pacifique pour le recouvrement de l’identité nationale et contre la «hogra» et l’intégrisme religieux.

Des milliers de personnes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, issues de différents horizons politiques, culturels et artistiques, se sont déplacées au village Taourirt Moussa, pour se recueillir sur la tombe de leur idole et assister aux festivités commémoratives du 20e anniversaire de son assassinat qui y ont été organisées par la fondation portant son nom et présidée par sa sœur Malika. Ils sont venus des quatre coins du pays, pour rendre encore une fois un hommage appuyé au barde qui reste toujours vivant dans leur cœur malgré le passage de 20 longues années de sa disparition dans des circonstances tragiques. Taourirt Moussa, village qui a vu naître et grandir Lounès, s’est parée, en cette douloureuse circonstance, de portraits de l’artiste et des emblèmes nationaux, pour accueillir ces milliers de fans et ces centaines de délégations composés des autorités locales, des élus nationaux et locaux et personnalités du monde de la culture et de l’art, qui s’y sont rendus pour se recueillir sur la tombe de l’icône Matoub Lounès et témoigner leur solidarité avec la famille Matoub dans sa quête de vérité sur l’assassinat de son fils, amis aussi dans son combat pour la préservation de la mémoire et du patrimoine du poète rebelle. La mobilisation des comités des villages de la région des Ath Douala pour l’organisation de ces festivités commémoratives grandioses a été des plus remarquables, eu égard à la difficulté de la tâche qu’ils se devaient d’accomplir en ces moments de très fortes affluence de citoyens et de cortèges de véhicules venus de toutes les régions de Kabylie et de plusieurs autres wilayas du pays. En plus des comités de villages et du mouvement associatif, plusieurs directions de wilaya et entreprises publiques, comme la culture, les travaux publics, la direction de distribution du gaz et l’électricité et l’Algérienne des eaux…étaient aussi mobilisées pour assurer une meilleure organisation à ces festivités. L’onci a, de son côté, enrôlé ses équipes pour installer la scène et les écrans géants, pour assurer la diffusion du concert de Matoub au Zénith, en 1995. D’incessants appels à la vigilance et au respect de la mémoire de Matoub Lounès ont été lancés à la foule par la présidente de la fondation Matoub, Malika Matoub, et les représentants des comités de villages impliqués dans l’organisation de ces festivités, afin de parer à tout dérapage ou dépassement. Des gerbes de fleurs étaient déposées sur la tombe de Lounès Matoub, à l’entrée da la demeure familiale, et sur les lieux de son assassinat à Talla Bounane, par les différentes délégations qui étaient présentes à ces festivités, dont celle conduite par le secrétaire général de la wilaya de Tizi Ouzou, Azzedine Tibourtine. Le poète Lounis Aït Menguellet était également parmi les centaines de chanteurs et artistes qui étaient là pour rendre hommage à Lounès. En sus de ces recueillements, un marathon dédié à la mémoire de Lounès s’est ébranlé à partir du lieu du crime, pour sillonner les principales ruelles des communes Ath Aïssi et Ath Douala, pour aboutir au village Taourirt Moussa. La diffusion en soirée de son concert au Zénith, après avoir été fusionné avec des images du public était présent à Taourirt Moussa, était également l’une des nouveautés de la commémoration de ce 20e anniversaire. Avec cette technique, avait assuré Malika Matoub, le public présent à Taourirt Moussa aura l’impression de vivre des moments avec leur idole, d’où d’ailleurs l’intitulé de cette fusion «Le Zenith de Taourirt Moussa». Plusieurs autres activités commémoratives ont eu lieu à travers plusieurs localités de la wilaya, à l’initiative du mouvement associatif, à l’instar de l’association culturelle Mouloud Feraoun, qui devait allumer, dans la soirée d’hier au boulevard Krim-Belkacem, de la nouvelle ville de Tizi Ouzou, mille bougies à la mémoire du barde qui a toujours exprimé publiquement et fièrement son attachement à son pays l’Algérie. Par ailleurs, une gerbe de fleurs a été déposée au mémorial Lounès-Matoub, sis à l'entrée ouest du chef-lieu de la commune de Tizi Ouzou, par le ministre du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, qui débutait une visite de travail et d'inspection dans la wilaya. Une forte délégation, composée du wali de Tizi Ouzou, des représentants de l'APW, ainsi que des élus locaux et nationaux, était présente à ce recueillement ministériel à la mémoire du chantre de l'amazighité.

