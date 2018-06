Matoub Lounes, un projet filmique en préparation : En attente de biopics de chanteurs

L’Algérie ne produit pas assez de films pour diversifier la thématique de sa filmographie. Il y a des films consacrés à la guerre de libération nationale et ceux qui ont traité la révolution agraire, des longs-métrages humoristiques, des films sociaux, et depuis quelques années des biopics sur les héros du mouvement national : «Ben Boulaid», «Krim Belkacem», «Lotfi», mais aucun film sur le parcours remarquable des moudjahidate. Youcef Chahine a rendu hommage à Djamila Bouhired avec son film «Djamila l’Algérienne» et un autre film français «Pour Djamila» qui relate le combat de Djamila Boupacha, mais aucun cinéaste algérien n’a présenté un projet filmique consacré à l’héroïsme des moudjahidate. Un vide à combler, un hommage à rendre à toutes ces Algériennes qui se sont sacrifiées pour leur patrie. La révolution algérienne est une belle page à écrire, c’est un devoir de mémoire. Autres oubliés de la filmographie algérienne, les artistes, comédiens, dramaturges, cinéastes et chanteurs, que de parcours qui gagneraient à être connus. De notre Keltoum nationale qui a dès son jeune âge décidé à embrasser la carrière de danseuse et de comédienne en dépit du refus catégorique de ses parents, et qui a fini par rencontrer succès et gloire, à Sonia, la battante de l’Algérie indépendante. Que de parcours à filmer. Nous pensons à Fadhila Dziria qui a aussi bravé l’interdit et les pesanteurs de la tradition pour connaitre les sommets de la gloire avec la chanson et la comédie. Que dire de Bahia Farah, militante du FLN de la fédération de France et grande chanteuse. Cette native de Bouira mérite un hommage à la hauteur de son sacrifice. La chanteuse Hnifa a eu droit à un documentaire mais sa vie est déjà un scénario écrit qui n’attend que d’être réalisé. Des chanteurs, et ils y’en a eu beaucoup à connaître le succès vers la fin du colonialisme français, méritent d’être connus. Nous pensons au créateur du chaâbi actuel El Hadj M’Hamed El-Anka et au jeune premier de l’époque El Hachemi Guerouabi. Retracer leur parcours artistique passe forcément par l’analyse de la situation des Algériens sous l’occupation. Inévitablement aussi, il y aura un focus sur la citadelle El Casbah d’alger, ses ruelles et ses mehachachates où s’aiguisait l’art musical et le chant chaâbi qui alliait el-medh et le chant patriotique. Cette époque est à réinventer et à illustrer par des films. Nous avons une histoire à raconter et chaque parcelle de terre de notre Algérie garde les stigmates des temps où la vie est une peine à vivre. Autre monument, Mahiedine Bachtarzi, découvreur de talents qui a créé tant de troupes artistiques qu’il est vain de citer. Ses troupes ont sillonné le pays pour donner du spectacle et éveiller les consciences du peuple algérien. En dépit des interdictions, les spectacles se donnaient et le public répondait présent. Il est malheureux de constater que dans l’Algérie indépendante, les troupes théâtrales se contentent d’une générale avant de plier bagages et décor. Qu’est-ce qui a changé depuis ? Des films et des documentaires sont en mesure de nous éclairer et de nous donner des éléments de réponses.

Abdelkrim Tazaroute