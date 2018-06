Présidentielle en Turquie : Victoire d’Erdogan

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a obtenu plus des 50% des voix nécessaires qui lui permettent de remporter un nouveau mandat présidentiel, selon les autorités électorales.

«D'après les résultats, il apparaît que Recep Tayyip Erdogan a remporté la majorité absolue des voix valides», ce qui lui permet d'être réélu au premier tour, a indiqué le chef du Haut comité électoral (YSK), Sadi Güven, lors d'un point presse à Ankara. La déclaration du chef de l’YSK a été accueillie par des cris de joie au siège du parti du président turc, l'AKP, selon des correspondants de presse. M. Güven a indiqué que 97,7% des voix avaient été enregistrées dans le système informatique de l’YSK, précisant que les bulletins qui n'avaient pas encore été comptabilisés n'étaient pas en nombre suffisant pour priver M. Erdogan de sa majorité absolue. Le patron du YSK n'a pas avancé de score pour la présidentielle, mais l'agence de presse étatique Anadolu affirme que M. Erdogan a remporté le scrutin avec environ 52,5% des voix, selon des résultats partiels après dépouillement de la quasi-totalité des bulletins. Selon Anadolu, le parti de M. Erdogan, l'AKP, et son allié ultranationaliste, le MHP, conservent leur majorité parlementaire dans le volet législatif des élections avec quelque 53,6 des suffrages exprimés. Ces élections sont particulièrement importantes car elles marquent le passage du système parlementaire en vigueur à un régime présidentiel qui permettra à M. Erdogan d'élargir considérablement ses prérogatives. Le vainqueur de cette élection, c'est chacun des 81 millions de nos concitoyens", a clamé M. Erdogan. Celui ci s'est imposé comme le dirigeant turc le plus puissant depuis le fondateur de la République, Mustafa Kemal. Il a transformé la Turquie à coups de méga- projets d'infrastructures et a fait d'Ankara un acteur diplomatique clé. Mais ses détracteurs accusent le "Raïs", âgé de 64 ans, de dérive autocratique, en particulier depuis la tentative de putsch de juillet 2016, suivie de purges massives qui ont touché des opposants et des journalistes et suscité l'inquiétude de l'Europe. Sa victoire assoit encore son pouvoir. Son principal concurrent, le social-démocrate Muharrem Ince, arrive en deuxième position de la présidentielle avec 30,7%, et l'alliance anti-Erdogan formée par plusieurs partis d'opposition pour le volet législatif du scrutin récolte 34%, d'après les résultats partiels publiés par Anadolu.



Félicitations de plusieurs responsables



Plusieurs chefs d'Etats et hauts responsables ont félicité hier le président turc suite à sa réélection, exprimant leur satisfaction et leur disponibilité à renforcer la coopération avec Anakara. M. Erdogan a remporté un nouveau mandat de cinq ans dès le premier tour de ces élections. Le principal candidat de l'opposition, Muharrem Ince, a accepté ces résultats, appelant M. Erdogan à être "le président de 81 millions de Turcs". Réagissant juste après la proclamation des résultats du scrutin par les instances électorales turques, plusieurs chefs d'Etats et hauts responsables ont envoyé des messages de félicitations au président réélu, exprimant leur satisfaction et leur disponibilité à renforcer la coopération avec Anakara. Le président russe Vladimir Poutine a envoyé un télégramme au chef d'Etat turc, dans lequel il a affirmé que les résultats de l'élection présidentielle organisée en Turquie "témoignent pleinement de la grande autorité politique de Recep Tayyip Erdogan", appelant à la consolidation de la relation "stratégique" entre la Russie et la Turquie. Le président iranien a présenté, pour sa part, ses "félicitations les plus sincères" à M. Erdogan, dans un message posté sur le site internet de la présidence. Hassan Rouhani a espéré dans son message que "les relations entre les deux pays vont se développer davantage sur la base des solides liens historiques, culturels, religieux, des relations de bon voisinage, du respect mutuel et des intérêts communs". Le président de la Serbie Aleksandar Vucic, tout en saluant la reconduction du candidat de l'AKP à la tête de l'Etat, a assuré, de son côté, que la Serbie "accorde une grande importance à son amitié avec la Turquie et reste attachée au développement de bonnes et fermes relations entre les deux pays." Le Premier ministre bulgare Boïko Borissov a félicité aussi au téléphone M. Erdogan. "Je suis convaincu que nous travaillerons ensemble pour la consolidation des relations entre nos deux pays dans le domaine de la migration, ainsi que pour la paix et la stabilité dans la région", a-t-il déclaré. La Hongrie par la voix de son premier ministre Viktor Orban a envoyé également un message de félicitation au chef d'Etat turc pour sa réélection, soulignant que "la stabilité de la Turquie est une bonne nouvelle" pour l'Europe. "Je suis convaincu que vous allez continuer à diriger la Turquie pour le bien-être du peuple turc, mais que vous poursuivrez aussi, sur le plan international, la lutte pour les droits de ceux qui en sont privés", a écrit quant à lui, Bakir Izerbegovic, membre musulman de la présidence tripartite de Bosnie. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a adressé lui aussi lui ses félicitations au président turc Recep Tayyip Erdogan pour sa victoire lors du scrutin. "Je vais féliciter le président Erdogan pour sa réélection en tant que président. Je félicite aussi le peuple turc pour la participation élevée aux élections", a-t-il déclaré lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense à Luxembourg.

La Chine salue la réélection du président turc et « respecte le choix du peuple turc »", a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Geng Shuang qui a ajouté que son pays accorde une grande importance à ses relations avec la Turquie.

R. I.