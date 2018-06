M. Ouyahia reçoit l’Envoyé personnel du SG de l’ONU pour le Sahara

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier à Alger, l'Envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Horst Köhler, qui effectue une tournée dans la région visant à relancer le processus de négociations entre le Front Polisario et le Maroc. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.



M. Horst Köhler, reçu par M. Messahel



Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel a reçu samedi à Alger l'émissaire onusien pour le Sahara occidental, Horst Köhler. Cette deuxième visite de Köhler en Algérie et dans la région, qui comprend plusieurs étapes (les camps des réfugiés sahraouis, les territoires du Sahara Occidental occupés, le Royaume du Maroc et la Mauritanie), intervient dans le cadre de l'application de la résolution onusienne adoptée le 17 avril dernier par le Conseil de sécurité de l'ONU, demandant aux parties au conflit (le Maroc et le Front Polisario), la reprise des négociations directes "sans conditions préalables et de bonne foi". La visite de Köhler en Algérie intervient également en application des recommandations de la même résolution onusienne (14-24) qui invite les pays voisins, notamment l'Algérie et la Mauritanie, à contribuer à la relance du processus politique, en qualité d'observateurs. M. Köhler avait effectué en octobre 2017 sa première tournée dans la région dans l’espoir de relancer les négociations entre les deux parties au conflit. Au cours de son premier briefing au Conseil de sécurité, tenu en mars dernier, l’ancien président allemand a défini avec clarté son mandat en tant qu’Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU qui consiste à "trouver une voie pour l’avenir" sur la base d'une solution garantissant l’autodétermination du peuple sahraoui. L’émissaire onusien avait expliqué, lors de cette réunion d’information, sa vision du processus de paix et a précisé que son objectif était de relancer les négociations directes entre les deux parties au conflit, le Maroc et le Front Polisario, dans le courant de l’année 2018. L’ancien président allemand qui a fait part de "sa volonté" d’élargir la thématique des discussions en incluant les questions relatives à la situation des Sahraouis dans les territoires occupés, a indiqué qu’il envisageait de se rendre dans la ville de Laâyoune occupée pour les rencontrer sur place.