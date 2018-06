école supérieure de la Gendarmerie nationale de Zéralda : sortie de cinq promotions

365 officiers de la Gendarmerie nationale, dont 27 femmes, composent les cinq promotions sortantes de l’Ecole supérieure de la Gendarmerie nationale de Zeralda. Celle-ci a abrité hier une cérémonie de sortie, présidée par le commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba, en présence des autorités militaires, judiciaires et administratives des wilayas d’Alger, de Boumerdès et de Blida. Des représentants de plusieurs départements ministériels ont aussi pris part à cette cérémonie, lors de laquelle a été honorée une nouvelle formation prodiguée par l’Ecole, le master en sciences criminelles en l’occurrence. Cette première promotion est composée de 20 officiers, dont une femme. Il s’agit pour les nommer, de la 21e promotion du cours d’état-major (153 officiers), de la 53e promotion du cours de perfectionnement (100 officiers), la 3e promotion de la spécialité «soutien» au cours d’état-major (20 officiers) et de la 51e promotion de la formation spécialisée (72 officiers). Parmi les nouveaux promus, l’on retrouve en outre 8 officiers étrangers originaires de Palestine, du Sahara occidental, de Mauritanie et du Mali. L’Algérie contribue en effet, depuis plusieurs années, à la formation de hauts gradés relevant de l’institution sécuritaire de ces pays et d’autres Etats africains. Les nouveaux officiers promus ont été recrutés, rappelle-t-on, sur la base de diplômes universitaires et ont passé avec succès l’examen final devant une commission mixte composée de magistrats et de cadres de la Gendarmerie nationale. Dans un communiqué remis à la presse, il est indiqué en outre que «les élèves officiers de la Gendarmerie suivent une formation d’une durée de 3 années, à l’issue de laquelle ils obtiendront un diplôme de licence en droit et sécurité publique». Le programme de formation se scinde en deux chapitres, le premier à vocation militaire et le second conforme au système LMD enseigné à l’université. Le taux de réussite est de 100 %, précise t-on dans le même document. Pour sa part, le directeur de l’Ecole, le général Rabah Riah, a mis l’accent dans son allocution sur le caractère «moderne des programmes de formation s’inscrivant au diapason de la vision prospective du Commandement de la Gendarmerie». Il assure ainsi que les nouveaux promus ont acquis des connaissances professionnelles pour faire face à la criminalité sous toutes ses formes par le recours aux moyens technologiques modernes. Il souligne en outre tout l’intérêt accordé par le ministère de la Défense nationale à la pertinence des programmes de formation, et ce, en vertu des instructions du vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah. «Quel que soit le degré de la formation, il reste que la mobilisation des effectifs pour l’accomplissement de leur devoir national, l’application stricte des lois de la République et la protection des biens et des personnes demeurent un facteur déterminant», dira encore le général Riah. Les nouvelles promotions ont été, par ailleurs, baptisées au nom du martyr Laab Taib. Né en janvier 1929 à Zeralda, il est issu d’une famille modeste, imbibée des valeurs du nationalisme. Il s’est distingué par son rejet de la présence coloniale dès son jeune âge et ne tarda pas à se distinguer par son activisme dès le déclenchement de la guerre de Libération. Il a pris part, en effet, à de nombreuses opérations anticolonialistes, dont la plus spectaculaire a été celle ciblant les parachutistes français au niveau de la ville de Zeralda. Arrêté le 26 juin 1956, il a été condamné à mort par le tribunal militaire le 3 avril 1957 et guillotiné à la prison de Barberousse (actuelle Serkadji). Présents à la cérémonie, les membres de la famille du martyr ont été honorés par le commandant de la Gendarmerie nationale, le général-major Menad Nouba, comme l’ont été également les majors de promotions.

Karim Aoudia