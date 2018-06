ANP : M. Gaïd Salah en visite dans la 2e Région militaire à Oran

Le général de corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), effectuera, à compter d’aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection dans la 2e Région militaire (RM) à Oran. "Le Général de Corps d’Armée supervisera, lors de cette visite, un exercice tactique avec munitions réelles, qui sera exécuté par les unités de la 36e Brigade d’Infanterie motorisée, et ce, en couronnement de l’année de préparation au combat 2017/2018 et aura également à inspecter certaines unités de la Région".