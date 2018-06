Attaque contre un rassemblement électoral du président zimbabwéen et contre un meeting du Premier ministre éthiopien

«Nous condamnons avec force l’attaque criminelle qui a ciblé, ce samedi 23 juin, un rassemblement électoral du Président du Zimbabwe, Son Excellence, M. Emmerson Mnangagwa, dans laquelle l’on déplore de nombreux blessés, parmi lesquels le Vice-président zimbabwéen, S.E. M. Kembo Mohadi», a affirmé hier le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali-Cherif. «Tout en exprimant notre compassion à l’égard des blessés et notre entière solidarité avec le peuple et le gouvernement frères du Zimbabwe, nous demeurons convaincus que de tels actes ne sauraient faire obstacle à l’expression démocratique des Zimbabwéens ni encore moins à les dissuader de participer à la consolidation des institutions constitutionnelles du pays», a ajouté le porte-parole du MAE.



«Nous condamnons avec force l’attaque criminelle à la grenade qui a ciblé, ce samedi 23 juin, un rassemblement public auquel prenait part le Premier ministre de l’Ethiopie», a précisé M. Benali Cherif. «Tout en réitérant notre condamnation et notre rejet de ces actes abjects et criminels, nous exprimons notre solidarité avec le peuple et gouvernement éthiopiens frères. Nous leur présentons, ainsi qu’aux familles des deux victimes nos sincères condoléances». «Souhaitant un prompt rétablissement aux nombreux blessés, nous formons le v£u que ce pays frère puisse poursuivre dans la sérénité et dans la paix ses efforts de développement».