Caisse nationale de mutualité agricole : 7 milliards de dinars d’indemnisations en 2017

La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) a indemnisé pour plus de 7 milliards de DA de sinistres (toutes branches confondues) à ses assurés au titre de l'année 2017, a indiqué hier à Alger son directeur général, M. Cherif Benhabiles. Le même responsable a fait savoir que cette caisse de mutualité avait également indemnisé des agriculteurs pour plus de 43 millions de DA suite aux dommages survenus lors des dernières intempéries ayant touché certaines régions du pays. L'indemnisation globale de 7 milliards de DA concerne non seulement les sinistres liés aux cultures et au bétail mais aussi les équipements utilisés par les agriculteurs, a affirmé M. Benhabiles lors d'une rencontre avec les étudiants en fin de cycle de l'Ecole nationale supérieure agronomique (ENSA), qui entre dans le cadre d'une convention liant ces deux organismes en prévoyant, entre autres, le recrutement d'ingénieurs agronomes pour les besoins de la CNMA.

A ce propos, il a fait part des «immenses besoins» de cette compagnie d'assurance en termes d'ingénieurs agronomes dans le sillage de l'élargissement de son réseau au niveau national. La Caisse compte déjà recruter une dizaine d'ingénieurs agronomes dès septembre prochain.

A noter que la CNMA compte aujourd'hui 67 caisses régionales et 452 bureaux locaux répartis sur le territoire national. Elle assure les risques liés à l'élevage ovin, bovin, caprin, camélidé ainsi que l'élevage de volaille. Pour l'assurance des cultures, elle prend en charge, entre autres risques, les incendies, les maladies des végétaux, les dommages liés aux intempéries.