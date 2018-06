En finir avec le stress en milieu professionnel : Amélioration des conditions de travail

Agissant en application des instructions du ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, relatives, notamment à l’amélioration des conditions socio-professionnelles des travailleurs relevant des collectivités locales et la préservation de leur santé, la wilaya de Sétif a organisé hier une journée d’information et de sensibilisation traitant du «Stress en milieu professionnel».

Organisée sous le haut patronage du ministre chargé de ce département ministériel et sous l’égide du wali de Sétif, cette rencontre qui s’est tenue à la maison de la culture Houari-Boumediène en présence du directeur de l’animation locale, des chefs de daïra, des présidents d’APC, secrétaires généraux des communes, délégués chargés de l’action sociale au niveau des communes et daïras ainsi que des cadres du secteur.

Une initiative d’autant plus importante qu’elle traite d’un sujet d’actualité et a permis aux nombreux cadres présents de s’imprégner des réalités d’un phénomène dont les causes et l’impact produit seront développés par des médecins relevant de la direction de la santé et de la population, chacun dans sa spécialité et forts de surcroît d’une expérience acquise au contact du terrain et d’une réalité que ces praticiens développeront sous tous ses aspects.

Pas moins de 4 communications seront développées à cet effet par le professeur Alouani Mohamed Lamine qui traitera de «La thématique du stress en milieu professionnel», le Dr Tebbal Farah, médecin chef du service de médecine de travail à l’EPSP de Sétif, qui se penchera sur le thème inhérent au «Stress et travail», Mme Gadouri Fatima, psychologue, qui parlera des «psycho-traumatismes du stress» et le Dr Sana Mourad, chef de service de la psychiatrie à la DSP de Sétif, qui prononcera une communication se rapportant à «l’épuisement professionnel et la gestion du stress».

Nacer Maskri, le wali de Sétif, qui procédera à l’ouverture de cette journée ne manquera pas de souligner l’importance d’un tel thème qui constitue un des défis de notre siècle et que nous avons à charge de gérer et de dépasser. Il fera état de l’impact qu’induit le stress au fil du quotidien ou sur les lieux de travail, affectant par la même la relation avec l’autre, les rendements et la personnalité de l’individu.

Un phénomène pris en charge dans la nouvelle démarche initiée par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire. L’aménagement du territoire est l’intérêt particulier manifesté par le ministre au titre de l’amélioration sociale et professionnelle des travailleurs à travers les différents mécanismes qui sont mis en œuvre avec d’autres départements, les moyens financiers dégagés et la réalisation de centres médicaux et sociaux.

Autant d’efforts qui s’inscrivent dira-t-il dans la réalisation des programmes initiés par le Président de la République, dira le wali de Sétif.

F. Zoghbi