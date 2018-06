Les participants appellent à une réponse préventive

Dans leurs différentes interventions les participants à la 3e édition des «Conversations régionales pour la Prévention de l’extrémisme violent dans la région sahélo-saharienne» qui se tient à Alger ont plaidé pour pour une réponse préventive. Pour le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le sahel (UNOWAS), Mohamed Ibn Chambas qui fera remarquer qu’en dépit des efforts importants déployés, le terrorisme se propage encore et que les groupes se sont adaptés en exploitant les conflits, la réponse à apporter doit être préventive et non sécuritaire. Selon lui pour répondre aux causes profondes de la violence, il faut mettre en œuvre un projet à long terme. Plus encore pour lui, il est nécessaire d’associer les différents acteurs dans les plans d’actions élaborés aux fins de lutter contre l’extrémisme violent et le terrorisme. Il rappellera que le SG de l’ONU a souligné les aspects structurels qui peuvent conduire à l’extrémisme violent. Il citera entre autres la mauvaise gouvernance, les violations des droits de l’homme, la pauvreté. Ainsi, selon lui il est nécessaire de promouvoir le rôle des médias, des jeunes et des femmes. De même dira-t-il qu’il est nécessaire d’aller plus loin dans la réflexion engagée. Car pour lui l’interrogation aujourd’hui doit porter sur comment contribuer à la mise en place d’une approche dans une dynamique locale d’une part, et comment d’autre part, les solutions préconisées doivent faciliter l’établissement d’un dialogue avec les locaux témoins et cibles à la fois des violences. Pour Muriel Berset Kohen, ambassadeur de Suisse en Algérie ces conversations permettent de partager la compréhension entre les différents partenaires dans la lutte contre l’extrémisme violent et le terrorismes et sont de ce fait une initiative à même de limiter la violence par le renforcement des capacités pour être moins vulnérables, partant de l’adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir». Mais pour la diplomate, il est nécessaire aussi d’aborder l’extrémisme violent «sans tabous» et de «développer une approche multisectorielle». Ainsi dira-elle dans son intervention il s’agira aussi de «s’interroger sur les raisons qui font que les messages des extrémistes ont plus d’efficacité auprès des populations». C’est pourquoi elle soulignera la nécessité d’apporter «un éclairage sur ces causes» tout en plaidant pour une réponse de l’Etat qui soit morale, politique et porteuse d’une valeur sociétale forte et visible. Pour l’ambassadeur suisse «Il faut une volonté forte pour prendre des mesures concrètes» et d’indiquer que parmi les acteurs susceptibles de s’opposer à cette violence, figurent les femmes qu’il y a lieu d’impliquer. De son côté, Youssef Mahmoud, senior advisor institut international de la paix (IPI) estimera que «l’extrémisme violent est un phénomène qui mine de nombreuses sociétés». Pour cette raison «l’objectif qu’il y a lieu de s’assigner est celui de focaliser sur une approche qui puisse permettre d’identifier les structures et comportements qui immunisent les sociétés contre l’extrémisme». Pour lui cette rencontre doit se terminer par l’adoption de recommandations à même de renforcer ces structures et comportements. De même qu’elles doivent être un complément aux options antérieures et mesures sécuritaires à court terme. Car a-t-il souligné, «le constat actuel est que ces mesures ont tendance à être contreproductives si elles ne sont pas inclusives».

Pour sa part, Larry Gbevlo-Lartey, représentant spécial de l’union africaine pour la coopération antiterroriste et directeur du CAERT fera aussi le constat que l’extrémisme violent et les organisations qui le propagent gagnent de plus en plus de force en dépit des réponses apportées à ce jour. La raison selon lui est «la frustration ressentie par les communautés locales face au chômage à la pauvreté et autres maux qui sévissent dans ces régions et auxquels les réponses apportées sont qualifiées de lentes». Ainsi selon lui pour gagner la confiance des communautés locales qui deviennent par la force des choses des sympathisants et des fiefs de recrutements, il y a lieu d’apporter des réponses concrètes aux besoins des populations locales.



L’engagement de l’Algérie salué



Il est à noter par ailleurs que la qualité de la collaboration et l’engagement de l’Algérie pour la paix dans la région sahélo-saharienne ont été salués hier par les intervenants.

N. K.