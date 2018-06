Le Ministre du Tourisme et de l’artisanat inaugure la 9e édition de SIAHA : Promouvoir la destination Algérie

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, a supervisé, hier, à Alger, l’opération de lancement d’une caravane d’information qui sillonnera plusieurs wilayas en vue de la promotion de la destination touristique Algérie.

Composée d’un groupe de journalistes des deux secteurs, public et privé, et sillonnant les 14 wilayas côtières du pays, sous le slogan «Caravane d’information pour le tourisme de rêve dans une Algérie de paix et de sécurité», la caravane aura pour objectif de faire connaitre le potentiel touristique que recèle l’Algérie et les projets réalisés en la matière, notamment ces dernières années.

Dans une déclaration à la presse, en marge de la supervision du lancement de la caravane, le ministre du secteur a souligné que cette initiative se voulait une occasion «pour réaffirmer que de grands efforts ont été consentis en vue de la relance du tourisme, au vu des revenus que peut apporter le secteur».

Il a rappelé, dans ce cadre, que l’Algérie avait réalisé plusieurs

projets vitaux grâce aux «grands investissements en termes d’infrastructures, à l’instar de la réalisation des routes et des aéroports ainsi que les structures hôtelières, ce qui contribuera inéluctablement à la relance du secteur».

Cette initiative a pour objectif, selon le ministre, la diffusion par les médias nationaux, à travers les chaînes et journaux, des réalisations accomplies pour relancer le secteur touristique et se veut, en outre, une occasion pour réaffirmer que l’Algérie est «un pays touristique par excellence» grâce à son potentiel naturel touristique ou en termes d'infrastructures d’accueil et de divertissement.

Pour ce qui est de la saison estivale, le ministre du Tourisme a révélé que le secteur connaitra une amélioration qualitative à tous les niveaux, d'autant qu'il sera question de l’organisation de grandes fêtes et d’expositions d’artisanat et du lancement de différentes installations achevées.