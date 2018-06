Valoriser les races ovines locales : UN Salon international prochainement à Oran

La cinquième édition du Salon international de la zootechnie (Zootechexpo) est prévue du 11 au 13 décembre prochain à Sidi Bel Abbes, ont annoncé à Tizi-Ouzou ses organisateurs. Placée sous le thème «Développement et valorisation des races ovines locales», cette nouvelle édition sera animée par plus de 150 exposants représentants plusieurs filières de production animale et aquacole, de machinisme agricole et de transformation, issus des 48 wilayas et de pays étrangers, ont indiqué les organisateurs en marge du 2e Salon vétérinaire et productions animale et aquaculture. Une trentaine de représentants d'organismes et autres secteurs d'activité seront présents à cette manifestation, dont notamment l'élevage ovin, bovins, caprins, camelin, cunicole, apicole et aquacole, l'alimentation animale, la conservation, la fabrication et le stockage des produits, l'insémination artificielle et les produits vétérinaires. Des organismes financiers, des assurances ainsi que des coopératives seront également au rendez-vous. Des conférences, des tables rondes et des ateliers seront au programme du salon placé sous le haut patronage du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche et parrainé par le wali de Sidi Bel Abbes. Plusieurs thématiques en rapport notamment avec la filière ovine seront débattues, dont la problématique et l'organisation de l'alimentation, l'industrialisation, les grands défis sanitaires et les normes et réglementations régissant cette activité. Un diagnostic général sera établi. Organisé par l'agence «Licorne communication» en partenariat avec l'Union nationale des ingénieurs agronomes, Zootechexpo se veut être un espace d'échange et de vulgarisation des techniques innovantes dans le secteur de la production animale et aquacole, de la transformation des produits issus de ces deux activités, d'inputs et d'équipements dédiée à cette filière, a-t-on ajouté.