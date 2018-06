M. Youcef Yousfi à Constantine : « Les dirigeants d’entreprise doivent viser l’exportation »

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, était hier à Constantine, où il a procédé à l’inspection de plusieurs unités industrielles des secteurs public et privé.

La délégation officielle a entamé sa visite à Oued Hamimime (Khroub), où se trouvent les sièges de l’Entreprise des tracteurs agricoles (ETRAG), dont l’objet est la fabrication et le développement des véhicules à usage agricole, et celui de l’Entreprise moteurs (EMO), spécialisée dans l’usinage de moteurs, avant de s’ébranler vers Aïn Smara, au siège de l’Entreprise nationale de matériel de travaux publics (ENMTP). Lors d’un point de presse M. Yousfi, visiblement satisfait, a déclaré : «Nous avons visité aujourd’hui le plus grand pôle d’industrie mécanique en Algérie, et en toute franchise, j’ai été impressionné par les capacités qu’il recèle, autant en ce qui a trait à la qualité des équipements disponibles, qu’à la haute qualification de la main-d’œuvre». Toutefois, il a appelé à plus d’efforts en vue d’une commercialisation des produits des unités précitées hors des frontières : «Je demande aux responsables de ces entreprises de raisonner en termes d’exportation, car nous sommes parvenus à une étape où il est devenu nécessaire de diversifier notre économie, comme préconisé à plusieurs reprises par le Président de la République, seule voie permettant de sortir progressivement de la dépendance aux hydrocarbures, et avec ce pôle la wilaya de Constantine peut contribuer de manière importante à cette diversification, à condition, bien sûr, de couvrir d’abord les besoins du marché national». C’est dans ce contexte que le ministre a annoncé la relance des aides pour l’acquisition d’équipements agricoles : «Il n’y a pas de blocage et le gouvernement a pris récemment la décision de rétablir les aides aux agriculteurs pour l’achat d’équipements. Cela constitue un avantage considérable pour l’unité des tracteurs qui commence de nouveau à produire, mais encore une fois, c’est loin d’être suffisant, et il faut que les responsables fassent l’effort nécessaire de commercialisation sur le marché international», a-t-il affirmé. Le dossier des usines de montage automobile a également été abordé par M. Yousfi : «Les constructeurs doivent se plier au cahier des charges, lequel prévoit que le coût du véhicule monté localement soit inférieur à celui du véhicule importé. L’État a consenti beaucoup de concessions aux usines de montage, et ces dernières doivent réduire ce coût», a déclaré ce dernier.

Lors de sa tournée, le ministre a inauguré une usine de fabrication de couscous, à Didouche Mourad, ainsi qu’un laboratoire pharmaceutique privé, spécialisé dans la production de lecteurs de glycémie et de bandelettes urinaires, et l’usine Saïdal de Constantine, dans la zone industrielle Palma.

Issam B.