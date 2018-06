Alger, smart city : Un écosystème pour la création des start-up

M. Abdelkader Zouk qui s’est exprimé lors d’une conférence de presse animée au siège de la wilaya, en prévision du séminaire international des Smart Cities (villes intelligentes) 2018 prévue les 27 et 28 juin au Centre international des conférences (CIC), a souligné l’intérêt d’organiser cet important événement. Le wali d’Alger a, dans son intervention, indiqué que plus de 100 start-up ont été créées après l’organisation de la 1re conférence des start-up en avril 2017 et la 2e conférence qui a eu lieu en mars 2018.

«Lors des deux conférences, nous avons constaté un engouement des jeunes qui adhérent parfaitement à l’idée de créer leur propre start-up», a-t-il noté, précisant que l’organisation du séminaire international des villes intelligentes s’inscrit dans le but d’encourager et de promouvoir la création des start-up par de jeunes universitaires pour contribuer à réduire le chômage.

M. Zouk a, dans le sillage, mis l’accent sur la nécessité de créer un écosystème favorable permettant aux start-up qui sont la clé de la création des villes intelligentes, d’évoluer.

«Notre rôle est de réunir les conditions nécessaires en collaboration avec les institutions étatiques concernées pour mettre en place les mécanismes pour permettre aux jeunes start-up de se développer», a-t-il souligné, ajoutant que le projet de ville intelligente, lancé il y a plus d’un an par la wilaya d’Alger, vise à mobiliser les moyens notamment en matière des nouvelles technologies, en instaurant un écosystème compétitif des start-up innovantes.

Saisissant l’occasion, le wali d’Alger a invité les jeunes universitaires à s’investir dans ce domaine pour contribuer aux efforts consentis pour concrétiser le projet de ville intelligente.

«Nous avons les moyens pour le faire», a-t-il indiqué avant de poursuivre «nous devons créer un climat favorable pour encourager la diaspora algérienne à venir investir dans leur pays».

Selon M. Zouk, l’objectif principal et de permettre aux jeunes de s’épanouir au sein de leur pays, de participer à la création de richesse et participer au développement de l’économie nationale. Il a, dans ce contexte, annoncé l’organisation, au cours de ce séminaire international des villes intelligentes, de 6 ateliers dont l’un sera consacré à la diaspora. Le wali a fait savoir que plus de 40 pays et 15 institutions de renommée mondiale dans le domaine technologique prendront part à cet événement, dont la Banque mondiale qui annoncera au cours de cette manifestation la mise sur pied au profit de la wilaya d’Alger, d’un fonds régional pour les start-up. M. Zouk s’est longuement étalé sur l’intérêt de ce séminaire organisé sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika.

C’est important événement, dira le wali, sera une opportunité pour échanger les expériences et les connaissances en matière de développement de villes durables et d’investissement high tech, d’une part et la création de partenariats dans le domaine, d’autre part. Au programme de cette importante manifestation internationale, plusieurs conférences traitant du rôle des gouvernements dans la stimulation des investissements dans les nouvelles technologies et les «smart cities».

Selon le wali, entre 3.000 à 4.000 experts nationaux et étrangers dans les domaines des TIC et des start-up sont attendus au séminaire. «3.000 sont déjà inscrits et il y a eu plus de 900 demandes de visas», a-t-il expliqué.

Notons que plus de 200 jeunes représentant toutes les régions du pays et la communauté algérienne établie à l'étranger prendront part au concours des idées innovantes, outre le concours des starts-up, ont révélé les organisateurs, faisant savoir que le concours final aura lieu le deuxième jour du séminaire international des villes intelligentes.

Kamélia Hadjib



Le wali d’Alger inaugure le «Condor Village Mobile»

Un espace de détente et de nouvelle technologie

Le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh a inauguré, hier, le «Condor Mobile Village» d’une superficie de 4.000 m² au niveau de l’espace de détente et de loisirs «les Sablettes» d’Alger. Le wali était accompagné du wali délégué de Hussein Dey, du P/APC de Hussein Dey ainsi que des autorités locales et des cadres dirigeants du groupe Condor.

Lors de cette inauguration, le wali d’Alger a exprimé sa satisfaction quant à l’initiative de l’opérateur économique en encourageant fortement ce type d’événement afin de divertir les Algérois et leur faire découvrir les dernières technologies. Le «Condor Mobile Village» est un dispositif adéquat pour accueillir les nombreux visiteurs dans une ambiance festive et familiale. Un dispositif qui leur permet de joindre l’intensité d’un match de football et le confort de nombreuses animations proposées.

A cet effet, additivement à la retransmission des matchs en direct sur un écran géant, une batterie d’animations est mise en place pour accueillir les amoureux de la balle ronde et leurs enfants.

Les visiteurs du «Condor Mobile Village», découvriront à cette occasion les dernières nouveautés en matière de Smartphone du leader algérien.

Un espace dédié aux enfants a été aménagé, le Kids Club pour des ateliers de dessin sur tablettes «Condor Kids» notamment.

La «Kids Cup», un tournoi de football à 5, quotidien, permettra aux enfants de moins de 12 ans de vivre leur passion du football sur un terrain aménagé pour l’occasion et ainsi gagner des cadeaux souvenirs. Pour mettre en avant les nouvelles tendances mobiles et technologiques, une Zone d’expérience sera agencée spécialement pour faire bénéficier les visiteurs de l’expérience selfie, full screen, et puissance de la batterie avec la mise en place d’une borne de recharge pour téléphones.

Enfin, on notera la présence du service « Khadamati », à travers un kiosque aménagé. La nouvelle filiale à travers ses techniciens procèdera aux traitements des doléances de clients et prendra en charge les réparations des différents terminaux mobiles sur place.

Le «Condor Mobile Village» prendra place également à Oran (parc Sidi Mhamed) et Béjaia (place de la Wilaya, ex-Souk El Fellah) jusqu’au 21 juillet prochain.

Mohamed Mendaci