Tizi Ouzou : Défection de candidats libres

Le nombre de candidats qui ne se sont pas présentés à l’examen a été de 29 élèves pour les scolarisés. En matière de défection de candidats à l’examen, celle-ci a été des plus élevées parmi les candidats libres. Le taux d’absence enregistré parmi cette catégorie est de plus de 35% des 6.101 candidats libres. Selon les enseignants et certains candidats, les épreuves sont à la portée de tous les candidats qui se sont bien préparés tout au long de l’année pour passer cet examen de passage à l’université. Tous les sujets ont été confectionnés sur la base des cours ayant été dispensés durant l’année scolaire, a-t-on par ailleurs précisé. Les épreuves se sont déroulées, comme les précédentes journées, dans de meilleures conditions, dès lors que toutes les commodités pour un bon déroulement de cet examen étaient mises en place à travers ces centres par la direction locale de l’éducation. De l’eau minérale fraîche, des repas améliorés, ainsi que la climatisation des salles des examens ont été assurés aux candidats à travers l’ensemble des centres, a-t-on fait savoir de la direction de l’éducation.

Bel. Adrar