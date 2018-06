Salon régional de l’étudiant : Offrir de nouveaux horizons

Une quarantaine d’exposants prendront part à la première édition du Salon régional de l’étudiant (AFAQOUKOUM), qui s’ouvre aujourd’hui à la bibliothèque principale de lecture publique de Tizi Ouzou, a annoncé hier, dans une conférence de presse, le premier responsable de Média-Startup, boîte organisatrice de ce Salon, en collaboration avec les directions de wilaya de la culture, de l’emploi et de l’action sociale et de la solidarité. L’objectif assigné à cette édition, qui s’étalera sur trois jours, est de permettre aux étudiants de rencontrer les chefs d’entreprise et d’échanger des expériences afin de pouvoir lancer leurs propres start-up par le biais de l’ANSEJ, CNAC et ANGEM, présentes à ce Salon. Cette rencontre regroupera des étudiants de Tizi Ouzou, de Bouira, de Béjaïa, de Boumerdès et d’Alger, ainsi que d’autres exposants. Outres des communications qui traiteront du savoir-faire, de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat, qui seront données par des spécialistes en ressources humaines, les organisateurs ont également prévu une douzaine d’ateliers de formation relatifs à la recherche d’emploi et à la création de start-up.

Bel. A.