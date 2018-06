Le bac prend fin aujourd’hui : Les candidats confiants

C'est dans le calme et la sérénité que les candidats ont entamé, hier, le quatrième et avant-dernier jour des épreuves, où les lycéens rencontrés en fin de matinée se sont montrés confiants. Ils se sont tous accordés sur la facilité de l’épreuve d'histoire-géographie, tant pour les filières scientifiques que littéraires.

Pour Akram, 18 ans, approché devant le CEM des Frères-Abdeslami à Kouba, «le sujet était à la portée de tous». Je m’attendais à ce que cela soit plus difficile. Celui qui a bien révisé et fait preuve d’assiduité durant l’année, peut s’en sortir facilement», a-t-il ajouté.

Ghoulem affirme de son côté que les deux sujets proposés étaient abordables. «Avec un peu de concentration, un élève moyen peut s'en sortir très bien. Franchement, nous ne nous y attendions pas», s’est-il réjoui.

Notre interlocuteur, qui vient de passer lui aussi pour la première fois l'examen du bac, s'est dit totalement d'accord avec le ministère de l'Éducation quant aux mesures draconiennes prises pour sécuriser cet examen décisif pour l’accès à l’université. Même satisfaction chez Anaïs qui a concouru dans le même établissement et affirme ne pas avoir eu de difficulté à répondre aux questions qui figurent toutes au programme. «Par chance, je suis tombée sur une leçon que j’ai révisée. Elle a été largement à ma portée. Je suis très contente», jubilait-elle. Même ambiance sereine à la sortie du lycée Ibn-El-Haythem à Belouizdad, où des grappes de jeunes, tenant les sujets à la main, comparaient leurs réponses, une sorte d’auto-évaluation en attendant la correction officielle. «Comment c'était ? Quel sujet as-tu choisi ? Quelles étaient tes réponses ?» des questions que les candidats s'échangeaient à chaud, a-t-on pu constater sur place.

Djihen, qui passait pour la deuxième fois son bac, avoue, tout sourire, ne pas avoir trouvé d’énormes difficultés pour résoudre les exercices proposés. Une autre fille a indiqué que le sujet était dans les normes, «ni facile ni difficile». «Il faut de la concentration Le premier exercice était facile, contrairement au deuxième», a-t-elle estimé.

Une autre lycéenne, qui venait de sortir du centre d’examen, a exprimé un grand ouf de soulagement, soulignant que les cours de soutien assurés au niveau de l’établissement ont été d’un grand apport. «Notre enseignante s’est focalisée, pendant la révision, sur ces leçons, le temps lui a donné raison», a-t-elle souligné. Un fait corroboré par les parents des élèves, rencontrés sur place, qui ont estimé que les cours de soutien dispensés au sein des établissements scolaires ont été d’un grand secours pour leurs enfants. «Cet examen est décisif pour l’avenir de mon fils, je l’ai soutenu durant tout l’année scolaire, j’espère qu’il va le décrocher avec une bonne moyenne», a confié Hamid, un parent d’élève, dont l’aîné passe le bac.

Cet après-midi, certains candidats (toutes filières confondues) ont eu au programme les épreuves de langue amazighe, ceux que nous avons contactés, ont assuré que le sujet était à la protée de ceux qui ont révisé leurs leçons.

Sarah A. Benali Cherif