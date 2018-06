Pétrole : Consensus sur la stabilité du marché

La chute du prix du baril de brut, enclenchée depuis juin 2014, et les conséquences sur les économies des pays exportateurs de pétrole avaient mis en avant cette nécessité pour l'Opep de réviser sa stratégie, pour faire face à une crise qui s'annonçait, à la fois, complexe et durable en cas de statu quo.

Une première action initiée par l'Algérie, en décembre 2014, dans le but de convaincre le cartel de réduire le niveau de sa production sera soutenue par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui avait adressé des missives aux Chefs d'État de pays membres et non membres de l'Opep, dans le même objectif. Une démarche qui devait exprimer la gravité de la situation, et la nécessité, par conséquent, de trouver des solutions urgentes, pour sauvegarder les intérêts des pays exportateurs de pétrole, les premiers affectés par les conséquences de l'effondrement des prix du pétrole. Un objectif imposé par une conjoncture économique difficile pour l'ensemble des producteurs au sein de l'Opep et hors de l'organisation, dont le déficit budgétaire se creusait considérablement au rythme de la chute drastique des cours de l'or noir. L'initiative a pris ancrage, le 28 septembre 2016 à Alger, à l'occasion de la 170e réunion extraordinaire de la conférence ministérielle de l'Opep, à l'issue de laquelle les pays membres de l'organisation avaient décidé de limiter la production. Un processus qui aboutira à l'accord historique de novembre 2016 et qui sera soutenu par la déclaration de coopération Opep/non-Opep, adoptée le 10 décembre de la même année. Une position que l'organisation et ses alliés comptent poursuivre dans la voie tracée par le rendez-vous d'Alger et des engagements tenus dans le cadre de cet accord, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2017, et qui sera prolongé à fin 2018. Grâce à ces efforts conjoints, soutenus par l'amélioration des prévisions de la croissance économique mondiale, et l'augmentation de la demande sur les marchés internationaux, par conséquent les cours de pétrole se sont stabilisés à des niveaux acceptables, sachant que le niveau de conformité à l'accord réalisé par les 24 États liés par l'accord de 2016 a atteint 107%, en 2017, un seuil considéré comme historique.

La quatrième réunion ministérielle de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et des pays non membres de l'Opep, tenue samedi dernier à Vienne, est venue réaffirmer cette volonté commune de se conformer au niveau global de conformité, ajusté volontairement à 100%, à compter du 1er juillet 2018 pour la durée restante de l'accord de limitation de la production, a indiqué l'OPEP, dans son communiqué final. Une démarche qui sera suivie par les instances mises en place à cet effet. En fait, la crise politique au Venezuela et les menaces de sanctions qui pèsent sur l'Iran risquaient de générer d'importants déficits dans l'offre, d'où la décision des membres de l'Opep de limiter à 100% leur niveau de respect des engagements dans le cadre de l'accord de réduction de la production, ce qui induira une augmentation effective de 757.000 barils/jour, selon le ministre algérien de l'Énergie. M. Mustapha Guitouni avait précisé que «le taux de conformité a été de 152%, en mai 2018» (par rapport aux quotas fixés dans l'accord), et que «les 52% de plus, soit 757.000 barils/jour qui n'a pas été produite, vont être repris». Un «accord satisfaisant qui agrée tout les membres de l'Opep et qui sauvegarde, à la fois, les intérêts des consommateurs et ceux des producteurs», a-t-il souligné, d'autant plus qu'«il marque la stabilité de notre organisation et qui assure l'équilibre entre l'offre et la demande», a-t-il ajouté. Le ministre a rappelé, pour la circonstance, le mérite qui revient à l'Algérie dans le rapprochement des points de vue entre les membres de l'organisation, notamment l'Iran et l'Arabie saoudite, d'une part, et entre les représentants koweïtiens et irakiens, ainsi que les vénézuéliens. Une entreprise qui aura abouti dans le sens souhaité, et dont l'évolution sera discutée à Alger, au mois de septembre, dans le cadre de la réunion du Comité ministériel conjoint de suivi de l'accord de réduction de la production pétrolière des pays Opep- non-Opep (JMMC).

Rappelons que la déclaration d'Alger de septembre 2016 devait marquer un tournant décisif dans le processus de l'Opep, sachant que l'organisation a consenti, pour la première fois depuis 2008, une baisse de sa production de 1,2 million de barils/jour, pour stabiliser le marché pétrolier mondial et redresser les cours du pétrole.

Une action qui a enregistré l'adhésion de la Russie et d'autres producteurs non membres de l'Organisation, pour une réduction de leur production totale de 600.000 b/j.

D. Akila