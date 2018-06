Dans la LUCARNE : Les stages-excursions ont repris

Notre football, comme on le sait, n’est pas concerné par le mondial. Il ne peut que le suivre par tube cathodique interposé. Le niveau de la « vitrine » de notre football a sensiblement baissé. La faute à certains qui prônent le changement pour seulement « casser » ce qui était bien fait et surtout bien pensé. On est revenu à la case départ pour ne pas dire un recul qui en dit long sur notre « dégringolade » dans le Ranking Fifa (66e et ce n’est pas fini). Certains vous diront que ce n’est pas important. Malheureusement, ils ignorent tout sur comment les tirages au sort se font concernant les têtes de série et autres. De cette façon vous pourrez tomber dans un groupe-couperet, comme l’on dit, et vos chances d’accéder au second tour deviennent quasi-impossibles. Cette vérité, on ne veut pas la prendre pour argent comptant en dépit de son importance. Ceci dit, ce recul de notre football, on ne veut pas l’admettre comme s’il s’agit d’un

« pêché » insurmontable et qu’il faut cacher. Celui qui ne travaille pas ou qui ne fait pas les bons choix, aussi bien au niveau de ceux qui gèrent son « ballon-rond » que celui qui prend les destinées en tant que sélectionneur de l’équipe nationale. Au niveau de nos clubs, les présidents qui sont eux qui décident de tout aussi bien de la logistique que du côté technique n’en font qu’à leur tête. Une situation qui ne semble pas changer pour eux jusqu’ici. C’est-à-dire, à chaque intersaison, pour préparer leur championnat d’élite qui débutera les 10 et 11 août prochains, ils pratiquent la même politique. Nos clubs s’apprêtent à quitter pour la plupart le pays ; La destination la plus risée demeure la Tunisie. Peut-être, c’est une question d’argent. Le MCA a préféré la France, surtout qu’on vient de confirmer Casoni dans son poste pour un autre bail. Celui-ci travaillera à l’aise après le départ de Saïfi. Là, on a tout préparé et le coach du doyen avait affirmé que cette fois-ci, « on ne jouera pas contre des boulangers ou des pâtissiers ». C'est-à-dire qu’il affrontera des équipes de bon niveau. Ce n’est pas le cas de la saison écoulée où le MCA avait joué contre de

« petits calibres » et l’entraîneur Casoni n’a fait que le confirmer à travers sa déclaration. Ceci dit, la plupart de nos clubs sont en Tunisie, même si le MCO de « Baba » Belhadj a jeté son dévolu, pour sa part, sur la Turquie. Toujours est-il, nos clubs qui se disent faisant partie de la

« crème » du football algérien choisissent notre voisin uniquement pour passer de très bons moments suite à une saison des plus harassantes. Là, il faut dire qu’ils ne se préparent pas comme il se doit. Car, maintenant, ce procédé a été utilisé depuis plusieurs années auparavant. Cela revient à un long passé qui a tendance, malheureusement, à devenir comme une habitude qui est rentrée dans les mœurs de nos clubs. On a constaté que nos clubs qui choisissent Gamarth ou Aïn Draham pour ne citer que ces deux destinations rencontrent un mal fou pour avoir des sparring partners de qualité. Ils seront alors contraints de s’affronter entre eux. Dans ce cas, il est préférable de rester sur place et jouer des matches amicaux contre des clubs de niveau de D1 ou même issus de divisions moindres. Car cela fait partie de la préparation comme cela se faisait d’antan. Il n’y avait pas cette propension quelque peu exagérée de se déplacer coûte que coûte à l’étranger, même s’ils se sont rendus compte que les bienfaits ne sont pas apparents aussi bien sur le plan physique que technique. Les critiques acerbes de certains analystes de « plateaux-TV » sont là pour prouver ce que l’on dit. C'est-à-dire qu’on perd simplement du temps, puisqu’on n’y travaille pas assez pour reprendre la compétition nationale dans de meilleures conditions de préparation. Des clubs, dès le début, jouent carrément la relégation du fait qu’ils ne gagnent pas. Et cela doit interpeller ceux qui gèrent ces clubs. Malheureusement, personne ne s’en soucie !

Hamid Gharbi