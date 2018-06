jeux Méditerranéens de Tarragone

KARATÉ

Hocine Daikhi offre à l’Algérie sa première médaille d’Or

Le karaté est la discipline par excellence dans cette 18e édition des jeux Méditerranéens, pour la délégation algérienne. C'est le sport par qui arrivent les exploits, après trois journées de compétition. Alors que les athlètes des autres discipline tombent les uns après les autres, le karaté est venu offrir à l'Algérie sa seconde médaille dans ces joutes. Hocine Daikhi a remporté la médaille d'or de la catégorie des plus de 84 kg, en prenant le dessus sur l'Égyptien El-Asfar Mohamed en finale. La veille, Bouabab Walid a arraché le bronze de la catégorie des moins de 75 kg.

Par ailleurs, dans la discipline du Canoë Kayak, les athlètes algériens, à l'image de Bouzid Halla (500m), Aribi Anfel (200m), Baghdadi Nacereddine (200m) et Laouar Samir (500 m) ont été sortis dès les premiers tours. L'escrime algérien n'a pas fait mieux. Cade Maxim Hichem, dans la spécialité du Sabre, s'est incliné d'entrée face au tireur libyen Bouheima Khaled (4-3).

Les athlètes du tir sont aussi revenus bredouilles. Adjabi Amine et Adoul Juba ont été éliminés dans la spécialité du pistolet à air comprimé 10m. Dans la même spécialité pour dames, Medjiah Halla et Laouat Yamina ont connu le même sort. Pareil pour Boukhoucha Lynda, dans la spécialité de la fosse olympique, et Tikrouchine Rania, au tir à la carabine à air comprimé 10m.

R. M.



Handball (Messieurs)



Algérie 26 - Croatie 37

Le sept national n’a pas fait le poids

L’équipe nationale masculine de handball a été battue par son homologue croate par le score large de 37 à 26. La Croatie a mené de bout en bout cette confrontation tout à fait déséquilibrée. Durant le premier half, le sept national a un peu résisté, grâce à la prestation du gardien de but Benmeni, avant de s'incliner par 17 à 13. En seconde période, la différence était de taille. Les Croates ont accéléré pour faire la différence. Les Algériens, qui n’ont fait aucune séance d’entraînement depuis leur arrivée à Tarragone, ont fléchi physiquement. Ce qui a permis aux Croates de creuser l’écart au fur et à mesure que les minutes s’égrenaient. À 25-20, les Verts ont tenté de revenir dans le match, mais à défaut d’une bonne préparation, ils n’ont pu suivre le rythme imposé par les Croates qui ont terminé la partie sur les chapeaux de roues. «Aujourd’hui, on a fait les frais du manque de préparation de haut niveau. On a eu un seul stage de dix jours, c’est insuffisant pour préparer un évènement d’envergure. Dans ce genre de compétition qui ressemble à un mini-championnat du monde avec la présence des meilleures nations de handball, ont devrait bénéficier d’une préparation de plusieurs mois. Les joueurs sont arrivés ici épuisés. Ce qui explique le fléchissement physique en fin de match. On va essayer de rattraper face à l’Italie. On est obligé de gérer la fatigue des joueurs. Ma mission se termine le 1er juillet, je ne peux pas me projeter sur l’avenir», nous a déclaré le coach national, Sofiane Hiouani, à l'issue de cette partie. Aujourd'hui, le sept algérien sera confronté à la sélection italienne, qui a été battue par la Croatie, lors de la première journée sur le score de 30 à 26. Le vainqueur de cette rencontre sera qualifié au tour prochain.

R. M.



Luttesassociées

Trois Algériens en demi-finale



Les lutteurs algériens de lutte gréco-romaine, Abdennour Laouni (60 kg), Bachir Sid Azzara (87 kg) et Adem Boudjemline (97 kg) se sont qualifiés hier aux demi-finales du tournoi de lutte des 18es jeux Méditerranéens qui se poursuivent à Tarragone (Espagne). Les demi-finales et les combats de repêchage pour le bronze auront lieu à partir de 17h, alors que les finales sont programmées pour lundi. Dans la catégorie des 60 kg, Laouni a éliminé le Portugais Cabral Antonio (9-0), puis l'Espagnol Baghumyan Albert (5-0). Il affrontera en demi-finale le Turc Ali Elcin, vainqueur du Français Tudesca Leo (7-4). Pour sa part, Sid Azzara, engagé dans la catégorie des 87 kg, affrontera le Croate Uklek Ivan en demi-finale. Le représentant algérien avait passé l'écueil du Grec Dimitrios Tsekeridis (3-2), alors qu'Adem Boudjemline, vainqueur de l'Espagnol Gasca Fresneda (9-0), en découdra en demi-finale de la catégorie des 97 kg avec Hassan Aly Ahmed (Égypte), qui avait éliminé le Marocain Attafi Choukri (3-0). Les deux autres Algériens engagés dans la compétition, à savoir Ishak Ghaiou (67 kg) et Akram Boudjemline (77 kg), ont été sortis, respectivement par le Serbe Fris Cristian (2-1) et l'Égyptien Hassan Gomaa (10-2).