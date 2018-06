M. Mohamed Hattab, ministre de la jeunesse et des sports : « mettre fin au contrat de Madjer, une obligation »

De nos envoyés spéciaux :

Réda Maouche et Youcef Cheurfi

«Nous étions dans l'obligation de mettre fin au contrat de Madjer. La volonté du peuple algérien a été exaucée. Ce n'est pas par vengeance ou à cause d'incompétence que nous avons décidé de changer de sélectionneur national. Ce fut un grand joueur et il restera une icône du football national. Cependant, il faut faire la part des choses entre Madjer le footballeur et Madjer l'entraîneur pour qui les choses n'ont pas évolué dans le bon sens lors de cette expérience à la tête des verts. On ne peut pas nier l'importance qu'a le football et l'équipe nationale pour les Algériens. Partout où je suis allé lors de mes différentes visites sur le territoire national, les gens me demandaient ce qui se passait en équipe nationale et qu'elles étaient les mesures qu'on allait prendre pour mettre fin au mauvais résultat des Verts. Je ne veux pas être le ministre du football et négliger les autres disciplines, qui reste aussi importantes, mais la sélection nationale de football a besoin de changement pour redorer son blason», a déclaré M. Mohamed Hatab, hier à Tarragone, lors d'une visite à la résidence où sont hébergés les médias algérien, venus couvrir les Jeux Méditerranéens, avant de poursuivre : «Avant de rentrer à Alger, j'ai décidé d'effectuer une visite au village olympique pour m'enquérir des conditions de vie de nos athlètes et rendre visite par la même aux envoyés spéciaux des médias nationaux pour voir de près quelles étaient leurs conditions d'hébergement et de travail. La presse algérienne est en force à Tarragone pour couvrir cet événement. Je tiens à rendre hommage à tous les journalistes présents et les remercier pour leurs efforts.» Pour ce qui est du motif de sa présence en Espagne, le ministre de la jeunesse et des sports a tenu à souligner : «Je suis venue à Tarragone pour représenter le président de la république à la cérémonie d'ouverture des jeux Méditerranéens. Par ailleurs, j'ai fait le déplacement en compagnie des autorités de la wilaya d'Oran, à leur tête monsieur le wali, pour avoir une idée sur les différents aspects d'organisation d'un tel événement. Une équipe technique présente à Tarragone est chargé de relever tous les détails relevant de l'aspect organisationnel, afin de réussir la prochaine édition prévue en 2021 à Oran. Cet événement est très important pour nous. L'Etat algérien va mettre tous les moyens pour réussi ces joutes, 43 ans après l'édition d'Alger. Je dois rentrer à Alger pour reprendre le travail. Cependant, je serais de retour en Espagne pour assister à la cérémonie de clôture de ces jeux et revenir avec le drapeau des jeux.» A propos des résultats des athlètes algériens durant les deux premières journées de compétition, M. Hatab a souligné : «En rendant visite aux athlètes, j'ai pu me rendre compte qu'ils étaient tous animés d'une grande volonté de bien faire. Malheureusement dans le sport de haut niveau, cela ne suffit pas pour réaliser de bons résultats. Pour les raisons que tout le monde connait, nos athlètes n'ont pas pu se préparer convenablement. En discutant avec un athlète, j'ai appris que cela faisait plus de huit ans que la sélection ne s'est pas retrouvée à cause des problèmes que vit la fédération. Ce n'est pas normal. Pour cette raison, je ne vais blâmer nos jeunes athlètes qui font de leur mieux pour représenter dignement l'Algérie. Bien au contraire, je vais être attentif à tous leurs soucis et leur apporter toute mon aide.»

Rédha M.