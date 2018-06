sacs de collecte : la qualité à la… poubelle ?

En effet, des efforts gigantesques sont déployés par les autorités locales et les instances concernées pour la collecte et le traitement des détritus, et pourtant le problème du manque d'hygiène persiste dans nos quartiers sous l'emprise des ordures érigées en mal incurable qui ronge nos villes et menacent à la fois notre bien-être et notre santé tous les jours. Il faut dire que loin de l'incivisme de certains, une grande part de responsabilité est endossée aux fabricants des sacs poubelles, à vrai dire, qui mettent sur le marché des sachets hors normes tant sur le plan résistance que celui des composants de celui-ci qui font du fameux sachet « noir » un produit dangereux pour la nature, d'autant plus qu'on utilise pas moins de 200 millions de sachets en plastique par an au moment où la tendance est actuellement en Europe et partout au remplacement de ces derniers par des contenants écologiques et moins nocifs pour la santé. Aujourd'hui, on a du mal à mettre la main sur des sacs qui ne «trahissent» pas leurs utilisateurs à mi-chemin. Les marques sont légion et le nombre d'investisseurs dans ce créneau juteux augmente de jour en jour, mais cette nouvelle industrie très en vogue ne s'est pas trop intéressée au critère de la qualité. Nos sacs poubelles peinent à «porter» leurs contenus, devenus un fardeau très lourd. Il suffit de nos jours de voir nos ordures ménagères malmenées dans des sacs poubelles mal faits qui se ferment mal ou encore très souvent se déchirent avant même d'être utilisés. Les déboires des consommateurs avec ces sacs bons à rien, n'était-ce pour être jetés, ne manquent pas avec des contenants dépourvus de solidité à même de constituer un problème supplémentaire, pourtant payés rubis sur l'ongle. Une petite opération arithmétique du coût d'un paquet de ces sachets comptant généralement 10 pièces, de surcroît mal faits, renseigne sur les budgets consacrés à ces produits très utiles dont le coût s’élève à entre 15 et 100 dinars. Les consommateurs, entre le marteau et l’enclume, avec ces sacs, se rabattent sur leurs «stocks» de sachets ayant servi à des approvisionnements et des courses déjà effectuées. Une chose est sûre, ces sacs poubelles n'arrivent plus à «assumer» convenablement leur mission, encore moins de protéger l'environnement. C’est d’ailleurs ce que nous dira une ménagère qui considère que la qualité des sachets en plastique destinés pour les déchets laisse très souvent à désirer. «J’ai essayé plusieurs marques et la déception a été au rendez-vous», relèvera-t-elle, avant d’ajouter «qu’en l’absence du critère qualité, chez beaucoup d’investisseurs dans ce domaine, les gens vont finir par bouder ces derniers malgré-eux».

Cela dit, rien ne va plus dans le monde des poubelles. A quand un sac solide et pas trop cher ?

Samia D.