Omar gatlatou revu à la télévision : Une ode au chaabi

C’est une copie neuve et masteurisée du film Omar Gatlatou de Merzak Allouache qui a été diffusée récemment sur Canal Algérie donnant ainsi l’occasion au téléspectateur de revoir un film dans de bonnes conditions. Omar Gatlatou est le premier long-métrage du cinéaste Merzak Allouache. Ce film ouvre la voie à des films sociaux lorsque la filmographie algérienne se distinguait par des productions consacrées à la guerre de Libération nationale. Le film produit en 1975 fut un succès critique et populaire. Il n’a pas pris une ride depuis, mieux, il s’est bonifié au fil des années.

L’intrigue se résume pourtant en quelques mots : le héros est charmé par une voix anonyme qu’il a entendue dans le walkman qu’il vient d’acheter. C’est à partir de cette base dramaturgique que le cinéaste a construit son film. Il implique le spectateur en lui faisant part des confidences du héros.

Il se présente, parle des membres de sa famille tout en se préparant à sortir et là sublime hommage au cinéma néoréaliste italien, Allouache s’accroche au moindre détail, le petit coffret accroché au mur où il cache sa boîte de chemma et ses cassettes chaâbi et hindou et puis, il y a ce fameux gros plan sur ses chaussures trouées. Omar campé admirablement par l’acteur Boualem Benani raconte ses journées, ses heures passées au travail et ses moments de loisirs, des films hindous qu’il part voir avec ses amis à la cinémathèque, ses virées au stade pour admirer le Mouloudia d’Alger et les moments uniques des fêtes familiales pour savourer dans une ambiance typiquement algéroise, les qcids chaâbi. Le cinéaste place son décor pour raconter la quotidienneté de la jeunesse algéroise. C’était du temps au chaque jeune qui aurait échoué dans un quartier est immédiatement pourchassé parce que soupçonné d’être là pour draguer et c’est «haramet». C’était du temps où les soirées chaâbi sur les terrasses faisaient rêver les jeunes qui ont pour idoles, El Anka, El Ankis, Guerouabi, Zahi ou Chaou Abdelkader, c’était durant les années 70, avant que de nouvelles idoles en qamis et barbes séduisent les jeunes et interdisent la musique et le beau durant les années 80.

Allouache aime Alger et le chaâbi et il sait les filmer et les mettre en relief dans ses films. Ce n’est pas un hasard si l’un des ses films tourné hors d’Alger soit le moins réussi, Les Aventures d’un héros. Il y a toute une culture qui emplit l’atmosphère du film. La tradition occupe aussi une bonne place. Les séquences du mariage sont un morceau d’anthologie. De celle qui montre le partage du couscous dans la bonne humeur sous fond musical du chaâbi aux larmes du marié au moment du henné jusqu’aux pas de danse des conviés, tout est dit. C’est unique dans le cinéma algérien. Aucun autre cinéaste n’a filmé le chaâbi, ni une autre musique algérienne. La vie semblait simple et tout le monde rêvait de gagner au pari sportif en lisant les pages sportives du quotidien El Moudjahid lorsque les jeunes consommaient leur moment de désespoir dans un bar. C’était un temps, une séquence de l’Algérie indépendante où tout s’appréciait à sa juste valeur.

Omar Gatlatou est une ode à la vie dans son plus simple apparat. Un film qui se revoit avec un réel plaisir, une ode au chaâbi.

Abdelkrim Tazaroute