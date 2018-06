Vente-dédicace du livre 4 nuances de France, 4 passions d’Algérie : Regard sur l’avenir du vivre ensemble

Sorti déjà en France en janvier dernier, le livre vient d’être réédité en Algérie par les éditions Frantz Fanon, Quatre nuances de France, quatre passions d'Algérie est une œuvre, de 270 pages, co-écrit avec le journaliste Rachid Arhab, Karim Bouhassoun, jeune Franco-algérien issu des banlieues et Nacer Safer, ex-sans-papiers algérien en France, à l’initiative de Xavier Driencourt. Un livre qui porte un regard sur l’immigration, l’identité nationale, l’intégration, la laïcité et l’islam.

Cet ouvrage "original", a fait objet d’une vente-dédicace, samedi dernier, à la librairie du Tiers-Monde et ce par l’ambassadeur de France, à Alger, Xavier Driencourt. Ce livre est le fruit de la rencontre improbable et chaleureuse de quatre hommes aux parcours singuliers. Les quatre auteurs y livrent un récit personnel de leur histoire, de leur parcours et de leur relation intime et forte avec la France et l’Algérie. Chacun à sa manière témoigne une quête de fraternité, animé de la volonté de regarder vers l’avenir du vivre ensemble, sans tourner le dos au riche passé commun tissé entre la France et l’Algérie, souvent douloureux, toujours passionné. Il offre «un dialogue» de quatre voix où chacun des auteurs exprime son propre regard sur l’Algérie et de la France, à travers des sujets cruciaux tels que du vivre ensemble républicain et l'apport des Français venus d’ailleurs. Il se veut ainsi un espace de débat citoyen et une interpellation forte et sans langue de bois pour dépasser les idées reçues, construire la société de demain et raffermir les liens qui unissent par-delà la Méditerranée.

S. O.