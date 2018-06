Projection cinématographique à l’OREF : Sensation d’été

Pendant l’été, le besoin de sortir, de changer d’air après une longue journée de travail est vital. Parmi les endroits privilégiés des Algérois pendant l’été, en sus de la mer bien entendu, les salles de cinéma ont toujours été pris d’assaut, notamment pendant la saison estivale. Pour mettre fin au cliché que l’Algérien n’est pas cinéphile, ou ne l’est plus, certains établissements culturels se sont mis au diapason et offrent aux amoureux du grand écran le confort et les qualités d’image et de son adéquates pour une bonne évasion au royaume du septième art. Après l’Office national de la culture et de l’information (ONCI) qui a réussi à fidéliser beaucoup de cinéphiles suite aux projections des films classés, au Box office mondial, américains pour la plupart à exploitation commerciale, l’Office Riad El Feth (OREF) lance un programme spécial été à la salle Ibn Zeydoun, avec comme début quatre films récemment produits, qui seront projetés jusqu’au 30 juin.

A raison de 4 projections par jour (13h, 15h, 18h, 21h), une sélection de plusieurs genres cinématographiques est au menu, et ce, afin de drainer tous les âges et tous les genres de cinéphiles. Le premier film est Death wish, du cinéaste américain Eli Roth, ce drame fait sensation aux Etats-Unis avec comme toile de fond la vendetta du Dr Paul Kersey (incarné par Bruce Willis), un citoyen honnête et non violent, menant une vie de rêve dans les beaux quartiers de Chicago, dont la vie bascule après un cambriolage qui tourne mal : sa femme Lucy est sauvagement tuée et sa fille Jordan, âgée de 18 ans est plongée dans un long coma.

Impuissant face à la lenteur de la police à retrouver les coupables, le chirurgien mène une quête de vengeance dans les rues de Chicago la nuit tombée, afin de retrouver les meurtriers de sa femme. Le deuxième film projeté est Rempage : hors de contrôle, un film d’action qui plaît énormément aux jeunes, et qui n’hésitent pas à prendre d’assaut les salles obscures de la capitale.

Les enfants auront leur part de gâteau dans la programmation cinématographique de l’OREF avec la projection de deux films d’animation avec le long-métrage d’aventure Tad l’explorateur : à la recherche de la cité perdue, du cinéaste espagnol Enrique Gato. Le film raconte l’histoire de Tad Stone, enfant qui rêvait de devenir archéologue ; devenu adulte, il doit travailler sur un chantier de construction. Mais il finit par trouver un moyen de réaliser son rêve et se lance bientôt dans la quête d'une légendaire cité perdue.

En somme, les amoureux du cinéma de fantasy auront à suivre la projection du tant attendu Pierre lapin, un film d’animation qui plaît énormément aux bambins.

