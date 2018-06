« Conférence annuelle Miguel Cervantès » : Le père de Don Quichotte en débat

Le coup d’envoi de la première édition de la rencontre annuelle sur Miguel Cervantès a été donné, hier, lors d’une conférence de presse à la Bibliothèque nationale d’Algérie, avec la participation des éminents spécialistes hispanistes, du Japonais Norio Shimizu et de l’Algérien Mohamed Salah Mounir.

Organisée par l’ambassade d’Espagne en Algérie et l’Institut Cervantès d’Alger, en collaboration avec le ministère de la Culture, cette conférence annuelle sur Miguel Cervantès vise un objectif, celui de faire d’Alger un carrefour des chercheurs hispaniques autour de l’auteur de Don Quichotte et une des capitales d’études de Miguel Cervantès, étant donné que son expérience algérienne a été décisive dans sa vie et sa création.

Une rencontre d’envergure internationale qui a été marquée par la participation de nombreux spécialistes espagnols, algériens et internationaux, dont l’hispaniste japonais Norio Shimizu, enseignant à l’université de Waseda et professeur émérite de l’université Sophia de Tokyo, considéré comme l’un des spécialistes les plus connus de la littérature espagnole, et le professeur algérien Salah Mounir et l’hispaniste Chafik Benafri. Mettant l’accent sur ses années à Alger dans un enrichissant dialogue avec l’hispaniste algérien Mohamed Salah Mounir, l’académicien japonais a axé son intervention sur l’universalité de Don Quichott. Pour sa part, l’hispaniste Chafik Benafri a évoqué «Alger à l’époque de Cervantès».

Il y a lieu de noter que des représentants du ministère de la Culture et divers universitaires algériens ont pris part à cette conférence. Soulignons, enfin, que cette première conférence donne le coup d’envoi d’une série de rencontres qui devraient être organisées annuellement à Alger, avec la participation des plus prestigieux hispanistes du monde, mettant en relief le fait que «la vision du monde et la manière d’interpréter la vie de Miguel de Cervantès ont fait l’objet de diverses études et analyses dans toutes les cultures, et dans ce sens, Alger est une référence», soulignent les organisateurs.

Sihem Oubraham



28e salon international du livre de La Havane

L’Algérie, invitée d’honneur

Invitée d’honneur à la 28e édition du Salon international du livre de La Havane, qui aura lieu en février 2019, l’Algérie participera avec une vingtaine de titres qui seront traduits en langue espagnole. C’est ce qu’a déclaré à El Moudjahid, le directeur du département du livre auprès du ministère de la Culture, M. Djamel Foughali, rencontré, en marge de la première édition de la rencontre annuelle sur Miguel Cervantès.

M. Foughali a affirmé que ces livres concerneront différentes générations d’écrivains. Il s’agit, selon le premier responsable du département du livre auprès du ministère de la Culture, de la participation d’écrivains, poètes, romanciers, historiens et philosophes.

M. Djamel Foughali cite, à titre d’exemple, le grand écrivain Apulée Lucius Apuleius, auteur de l’œuvre l’Ane d’or. «On compte aussi Saint Augustin, et d’autres grands écrivains tels que Malek Benabi, Mouloud Mammeri», dit-il.

Dans le même contexte, le directeur du département de livre auprès du ministère de la Culture a affirmé : «Nous avons entamé, avec nos amis de l’Institut Cervantès, des recherches, et nous avons trouvé plus de quatorze écrivains algériens dont des œuvres ont été traduites en langue espagnole.» Et de poursuivre : «Une vingtaine d’ouvrage sera traduite pour la circonstance et qui sera ajoutée aux autres œuvres écrites en langues arabe et française, et qui seront traduites vers l’espagnol.»

Il a précisé, à cet effet : «Nous avons jumelé les deux catégories d’œuvres pour offrir une image de la créativité algérienne dans différentes étapes.» Il a cité, à titre d’exemple, le Miroir, de Haddad Khoudja, qui parle, dit-il, des premières années de la colonisation française en Algérie.

Par ailleurs, le directeur du département du livre auprès du ministère de la Culture a indiqué que «l’Algérie participera également à cet évènement d’envergure internationale, avec l’art plastique, la musique et la calligraphie». «C’est une mosaïque qui permettra à l’Algérie de faire promouvoir l’image de l’Algérie à Cuba et à travers le monde», a-t-il conclu.

S. O.