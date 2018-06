Grand angle : Ça se corse

Le bras de fer entre les 28 se durcit encore plus à quelques jours de la tenue du mini sommet européen sur la migration. L’Italie dont le nouveau gouvernement populiste a rejoint le camp de la tolérance zéro, continue d’exercer une pression sans précédent sur ses voisins et menace même de recourir à des méthodes beaucoup plus radicales comme la confiscation et le placement sous séquestre de deux navires d'ONG allemandes, dont l'un navigue en Méditerranée avec plus de 200 migrants à bord, afin de vérifier la correspondance entre leur pavillon néerlandais et leur nationalité. Le navire Lifeline de l'ONG Mission Lifline et le Seefuchs de l'organisation Sea-Eye "seront placés sous séquestre par le gouvernement italien et dirigés dans nos ports pour vérifier leur pavillon d'appartenance", a annoncé le ministre italien des Transports, Danilo Toninelli. Le navire Lifeline, qui a secouru plus de 200 migrants au nord des côtes libyennes, ainsi que le Seefuchs, se sont vus interdire dans un premier temps l'accès aux ports italiens par le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini. Celui ci a qualifié le Lifeline de "bateau fantôme " et pourrait bien donc continuer à errer sur les eaux menaçantes de la Méditerranée. Malgré cela le flux migratoire semble reprendre en ce début d’été. L'armateur danois Maersk Line a annoncé hier qu'un de ses porte-conteneurs avait secouru 113 migrants au large des côtes du sud de l'Italie et se trouvait au large de la Sicile. Le navire baptisé Alexander Maersk a changé de cap après avoir reçu un signal de détresse vendredi matin. L’Europe vient ainsi confirmer l’échec de sa politique migratoire et les dissensions semblent inconciliables devant l’urgence et les priorités de chaque pays. Si le pessimisme règne du côté allemande sur le prochain sommet prévu fin juin, Paris a fait part quant à elle de la difficulté de parvenir à un consensus synonyme de sursis par la chancelière allemande qui fait face à une fronde sans précédent au sein de sa propre alliance gouvernementale. Celle-ci a même exclu qu'il puisse y avoir une "solution" européenne sur les migrants au sommet des 28 et 29 juin. Et ce n’est pas les "positions de boycott" des pays du groupe de Visegrad (Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie) qui arrangeront la situation. Ces quatre pays d'Europe centrale, favorables à une ligne dure sur l'immigration, ont exclu jeudi de participer à ce mini-sommet, rendant hypothétique voir quasi nul l'élaboration d'un consensus. Après la politique des quotas, le repli européen prend le pas déroulant le tapis rouge à la percée des populistes et autres nationalistes.

