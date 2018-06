Double scrutin présidentiel et législatif en Turquie : Le va-tout d’Erdogan

59 millions d'électeurs turcs se sont dirigés hier vers les bureaux de vote pour un double scrutin législatif et présidentiel inédit dans l’histoire de la République fondée par Mustafa Kemal, dit Atatürk, en 1923.

Un rendez-vous électoral crucial pour le pays après la dernière révision de la Constitution qui avait renforcé les pouvoirs du chef de l'Etat. Outre MM. Erdogan et Muharrem Ince, du Parti républicain du peuple (Kémaliste), quatre autres candidats se sont engagés dans cette course présidentielle, dont la cheffe de nouveau parti de droite nationaliste Iyi, Meral Aksener et le dirigeant emprisonné Selahattin Demirtas qui avait été désigné par le parti de gauche pro-kurde (HDP). Si le président sortant semble être le favori de ce scrutin, il pourrait selon de nombreux observateurs de la scène politique turque ne pas obtenir les plus de 50% des voix nécessaires pour l'emporter dès le premier tour et son parti, l'AKP, pourrait également perdre sa majorité au prochain parlement. Le second tour se tiendra le 8 juillet prochain. Après quinze ans d’un règne sans partage, le président Recep Tayyip Erdogan parviendra-t-il à convaincre l’électorat de lui confier un nouveau mandat ? Les observateurs n'excluent pas que l'alliance de l'opposition puisse priver l'AKP de sa majorité parlementaire, ce qui plongerait la Turquie dans l'inconnu au moment où elle affronte une situation économique délicate. L'économie, qui a longtemps été l'atout de l'AKP, s'est imposée comme un sujet de préoccupation majeur avec l'effondrement de la livre turque et une inflation à deux chiffres qui ont atteint les Turcs au portefeuille.

Loin d’être un chemin facile, la campagne a été, la plus ardue que M. Erdogan, inlassable vainqueur dans les urnes depuis 2002, ait jamais connue. D’abord, l’opposition a réussi à s’unir autour d’un dénominateur commun: le refus du système présidentiel taillé spécialement pour le « Raïs » et censé entrer pleinement en vigueur après le 24 juin. Ce système, dont les modalités ont été adoptées de justesse par référendum en 2017, dote le chef de l’Etat de pouvoirs exorbitants. Le Parlement, réduit au rôle de chambre d’enregistrement, n’aura plus son mot à dire sur la composition du gouvernement, le poste de premier ministre sera supprimé, le président aura aussi la main sur la nomination des hauts magistrats. Plus que tout, M. Erdogan veut refonder l’identité culturelle de la Turquie. Son rêve est de mettre en place un modèle plus conservateur. Son horizon préféré est 2023, la date du centenaire de la fondation de la République. Hostiles à ce projet, les Kémalistes du Parti républicain du peuple (CHP, centre gauche, le parti d’Atatürk), les conservateurs du Bon Parti (Iyi partisi), les islamistes du Parti de la félicité (Saadet partisi) ont formé une alliance pour les législatives. Chacune des trois formations présente son candidat au premier tour de la présidentielle, mais un accord de désistement aura lieu au second dans l’espoir de mettre fin au règne d’Erdogan. D’après les sondages, Muharrem Ince, celui du CHP, est le mieux placé pour affronter le président sortant au second tour. L’économie turque est la deuxième raison du désenchantement actuel pour M. Erdogan. Malgré une forte croissance (+ 7,4 % en 2017), elle va mal. La devise locale, la livre turque, s’effondre un peu plus chaque jour (– 18 % depuis janvier 2018), l’inflation (+ 12 % annuels) flambe, et les investisseurs sont devenus plus fébriles. En optant pour un double scrutin, l’homme fort de la Turquie joue gros. Un second tour, cela voudra dire qu'Erdogan a été tenu en échec, ce qui serait non seulement une première mais également la fin d’un rêve trop longtemps caressé.

M. T.