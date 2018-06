école supérieure du matériel d’El-Harrach : Sortie de neuf nouvelles promotions

Une cérémonie de sortie de neuf nouvelles promotions a été organisée, mercredi, à l'Ecole supérieure du matériel d'El Harrach, Moudjahid Benmokhtar-Cheikh-Amoud (Alger). Ces différentes promotions, chacune spécialisée dans une discipline, ont fini leurs études après une formation scientifique et militaire de haut niveau.

La cérémonie de sortie de ces promotions a été présidée par le directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale, le général-major Ali Akroum, en présence de généraux-majors, généraux et officiers supérieurs des différents services et directions de l’ANP. Il s’agit de la 34e promotion des officiers de commandement et d'état-major, de la 72e promotion des officiers de perfectionnement, de la 20e promotion des officiers d'application, la 2e promotion Master 1, ainsi que de la 8e promotion des élèves officiers LMD (licence-master-doctorat), de la 45e promotion des officiers de carrière de formation spéciale, la 1ère d’aptitude professionnelle militaire deuxième degré, la 85e promotion d’aptitude professionnelle militaire premier degré, la 20e promotion des cours de spécialisation (pratique) et enfin les stagiaires étrangers de différents pays.

Dans une allocution prononcée à l’occasion, le commandant de l’Ecole, le général-major Abdelghani Moumène a mis l’accent sur les efforts entrepris pour former un élément militaire maîtrisant les divers principes théoriques et pratiques conformément aux technologies présentes sur le terrain.

«Ces promotions sortantes ont reçu une formation militaire et scientifique exhaustive et pris connaissance des technologies de pointe, à travers l’acquisition de connaissances et de savoir-faire technologiques à même de les habiliter à accomplir au mieux leur devoir et d’être au diapason du développement technologique «, a-t-il dit.

Le général-major Abdelghani Moumène a toutefois appelé les diplômés à «accomplir pleinement le rôle qui leur est dévolu et à faire preuve de fidélité envers les martyrs et la patrie». La patrie qu’ils se doivent de «servir avec passion et engagement». La cérémonie a pris fin par une parade militaire exécutée par des officiers portant le drapeau national.

Après la prestation de serment par les promotions sortantes, le directeur central du matériel au ministère de la Défense nationale, le général-major Ali Akroum, a procédé à la remise des grades et des diplômes aux majors de promotions, en remettant le diplôme au major de promotion l’officier Benader Ramadan spécialisé dans la discipline du tir, pour permettre ensuite à la délégation qui l'accompagne de remettre les diplômes et les grades aux autres lauréats. Cette manifestation s'est poursuivie par la passation de l'étendard de l’Ecole entre la promotion sortante et celle montante, avant que le major de la promotion ne soumette à l’approbation du général-major Ali Akroum la baptisation de la promotion au nom du défunt moudjahid Mohamed Saïd Toubal. Le général-major Ali Akroum a également assisté à une présentation de projets de fin d’études réalisés par les élèves officiers de la promotion sortante et visité une exposition d’appareils et d’équipements militaires.

Pour Rappel, le chahid Mohamed Saïd Toubal, connu sous le nom de Si Abderrahmane Delsi est né en 1933 à Dellys, wilaya de Boumerdès, IVe Wilaya historique. Le chahid était un militant de la première heure, qui a rejoint la Parti du peuple algérien (PPA) dans les année 50 , avant de rallier les rangs de l’ALN en 1955 dans la IIIe Wilaya historique. Il tomba au champ d’honneur en mai 1961 dans une embuscade dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj.

Sarah A. Benali Cherif