Il lui a transmis les salutations du président Bouteflika : M. Louh reçu par le Président de l’Azerbaïdjan

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, a été reçu hier par le Président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, auquel il a transmis les salutations du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, au titre des efforts qu'il fournit pour «soutenir» l'initiative de l'Algérie pour la stabilité des marchés internationaux du pétrole.

M. Aliyev a salué, de son côté, le rôle du Président de la République M. Abdelaziz Bouteflika «dans le soutien et le renforcement des relations entre l'Algérie et son pays dans le domaine juridique et judiciaire», a indiqué un communiqué du ministère de la Justice. Durant cette audience, qui s’est déroulée en présence du ministre azerbaidjanais de la Justice, Fikret Mammadov, M. Louh a passé en revue les relations bilatérales et les moyens de les développer et de les renforcer dans divers domaines, a ajouté la source. M. Louh a évoqué les résultats de sa visite à Azerbaïdjan sanctionnée par la signature, jeudi, d'un accord sur l'extradition qui fait suite à un mémorandum d'entente signé à Alger, en avril 2017, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le crime organisé transnational et le renforcement de la coopération judiciaire et juridique entre les deux pays. Il a eu au cours de cette visite de quatre jours une série de rencontres et de visites dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales dans le domaine de la coopération judiciaire et institutionnelle entre les deux pays.