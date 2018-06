Dans la LUCARNE : Les « gros bras » en danger ?

Le Mondial russe, que l’on suit chaque jour que dieu fait, se déroule sans la moindre anicroche. On n’entend pas de critiques ou autres insatisfactions de la part des équipes participantes. Tout le monde reste concentré sur ce qui s’y passe sur les différents terrains préparés pour ce grand rendez-vous planétaire. Il faut admettre que les Russes, qui organisent pour la première fois de leur histoire un mondial, ont simplement placé la barre très haute. Elle reste inaccessible même pour le prochain pays qui prendra le relais, qui est le Qatar. Certes, ce petit pays n’a pas les moyens humains et financiers des Russes, mais il pourrait éventuellement s’en sortir sans problème. Car lui aussi à construit des stades «futuristes» et qui peuvent répondre aux besoins d’une FIFA où le «gigantisme» a pris des proportions pour le moins insoupçonnées. Toujours est-il, ce Mondial russe a réussi, jusqu’ici, à capter l’attention des amateurs du ballon rond et ce malgré le fait qu’on est en plein été. Les gens préfèrent d’habitude aller «humer l’air marin» au lieu de rester cloitrer chez soi devant son téléviseur. En dépit de l’attrait de la mer, on n’a pas voulu tourner le dos au «jeu à onze» réunissant le «fine fleur mondiale» de la discipline. Après plus de dix jours de haute compétition où l’on avait assisté à des matches de haut niveau, on ne peut pas dire qu’on est déçu par ce que l’on a vu cette année sauf pour certaines rencontres où il y a un déséquilibre flagrant entre les deux protagonistes sur le «rectangle vert». Toujours est-il, et après le fait qu’on ait joué déjà deux matches pour certains groupes, ce qui se dégage pour le moment reste le fait que les favoris d’hier ne le sont plus de nos jours. En effet, on nous a rabâché les oreilles par certaines idées reçues comme quoi le Mondial ne peut se jouer sans ces «grosses cylindrées» à l’image de l’Allemagne, championne du monde sortante, l’Argentine, finaliste, le Brésil, et bien d’autres. Au Mondial russe, on constate un nivellement assez net par le bas. Personne n’avait misé un «sou» sur le Mexique, qui a non-seulement gagné contre la Mannschafft, mais qui a distillé un meilleur football surclassant leurs vis-à-vis sur tous les plans. Ceux qui nous font croire que dés le départ vous êtes perdants contre les «grands» sont en train se rendent compte que ce n’est pas toujours le cas. Ce Mondial russe, preuves à l’appui, contredit tout ce qui s’était dit sur certaines équipes. L’image d’Epinal est en train d’être remise en compte.

À titre d’exemple, l’ancien international anglais, David Bekham, a affirmé que les finalistes seraient l’Argentine et l’Angleterre. D’ores et déjà, on peut dire qu’il se trompe du fait que l’Argentine n’a pas son destin entre les mains. On peut même dire que c’est le «cancre de la classe», puisqu’il a été dominé de la tête et des épaules par une équipe de Croatie pour le moins étincelante et qui pratique un meilleur football. C’est un peu l’antithèse du football, la Barça fait uniquement des passes et la technique et l’ingéniosité sont laissées au vestiaire. La France que certains médias locaux présentent comme un potentiel finaliste

—alors qu’on en est bien loin—se «gourent» énormément du fait que leur pays a bénéficié du groupe le plus faible de ce mondial. De plus, il ne s’est pas qualifié aisément. Face à l’Australie, ils ont gagné sur un coup de «dé», puisqu’on a utilisé la vidéosurveillance en leur octroyant un penalty sur une faute imaginaire de Griezmann. Ce dernier aurait du se voir infligé d’un carton jaune pour simulation. Voilà, ce mondial n’est pas au bout de ses surprises. On va en voir beaucoup d’autres, d’où le grand intérêt que suscite ce rendez-vous organisé de main de maître par les Russes.

Hamid Gharbi