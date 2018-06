jeux Méditerranéens de Tarragone : Volley-ball (dames) : Algérie (0) - Slovénie (3)

De nos envoyés spéciaux :

Réda Maouche et Youcef Cheurfi

La sélection nationale de volley-ball dames s’est pris une sacrée raclée à son entrée en lice dans Jeux méditerranéens de Tarragone. Les protégées du coach Moula Abdelhakim se sont logiquement inclinées face à leurs homologues de la sélection slovène par le score sans appel de 3 sets à 0 ; une confrontation plutôt expéditive. Auteurs de nombreuses fautes techniques, faible au niveau du bloc et de la réception et frappée d’un manque criant sur le plan de la cohésion, le «six» national n’a pas résisté aux assauts de leurs adversaires, beaucoup plus aguerries. Les volleyeuses algériennes sont à peine resté une heure de temps sur le terrain. Les camarades de Hammouche Linda, visiblement crispées, ont perdu le premier set sur le score de 25 à 10. Durant la seconde manche, les algériennes ont un peu résisté , puis se sont inclinées par 25 à 16. Lors du troisième set, les athlètes slovènes ont assuré en l’emportant 25 à 10. « C’est le premier match international de cette sélection. Les filles étaient un peu timides. Elles ont mal entamé la partie face à un adversaire plus expérimenté. Il faut savoir que nous prenons part à ces Jeux avec notre sélection U23. L’équipe comporte à peine quatre volleyeuses dont l’âge dépasse les 20 ans. Le reste de la sélection est composé de cadettes âgées à peine de 17 ans. Aussi, l’absence de trois titulaires, retenus par les examens du baccalauréat, nous à fait défaut.

Je ne veux pas parler de manque de préparation. Même si cette équipe est récente, nous avons quand même réussi à programmer trois stages en Algérie durant lesquels nous avons réalisé une préparation en prévision de ces joutes. Comme je l’ai déjà annoncé, nous ne sommes pas à Tarragone pour réaliser un podium. Nous avons une sélection en pleine reconstruction. Ça serait tout à fait illusoire de croire que nous pouvons rivaliser avec les autres formations dont le niveau est très élevé. Nous voulons disputer le maximum de matchs possibles. Demain, nous allons tenter de faire mieux face au Portugal. Notre objectif demeure les Championnats d’Afrique U20, qui aura lieu en 2019», nous à déclaré l’entraîneur national à l’issue de cette partie à sens unique.

Rédha M.

Le Karatéka Bouabaab offre la première médaille à l’Algérie

La seconde journée des Jeux méditerranéens de Tarragone n’a pas souri aux athlètes algériens engagés dans les différentes compétitions. Seul le karatéka Bouabaab Oualid, champion du monde en 2013 à réussi à tirer son épingle du jeu en arrachant le bronze de la catégorie des moins de 75 kg. Après avoir échoué en demi-finales face au Turc, ElTemeur Erman, (0-3), il s’est imposé dans la petite finale face à l’Espagnol, Ibanez Saence Rodrigo (2-0). Quant aux deux autres coéquipiers engagés en cette journée, les résultats n’ont pas été satisfaisants. Bouamria Abdelkrim

(-60 kg), Kamel Mohamed (-67 kg), Djerrar Ines (-55 kg), Draou Widad

(-61 kg) et Maatoub Lamya (-68 kg) ont tous raté leurs participations et n’ont pas fait long feu. C’est aussi le cas pour les autres disciplines. À commencer par les athlètes de Badminton, tous éliminés dès le premier tour. En individuel garçons, Balahouane Yacine et Guelmaoui Amine, se sont respectivement inclinés par deux manches face au Turc, Kurt Mohamed Ali, et à l’Italien, Greco Giovanni. Le double masculin composé de Larbaoui Sief Eddine et Bouchelfoune Mohamed a perdu la rencontre face au duo français Kersaudy Batian et Gicquel Thom Mark (2-0). Chez les dames, Mazri Linda et Ouchefoune Malak se sont inclinées sur le score de 2 à 0 respectivement face à Salehare Lia (Slovénie) et El Said Hania. En double, Naama Dounia et Ziani Ines ont perdu leur match face au double slovène, Salehare Lia et Salehare Iza (2-0).

Pour le tir à l’arc, nos capés n’ont pas eu plus de chance, ils ont tous été éliminés. Par ailleurs, les deux athlètes de triathlon, Belhimer Mohamed et Berouane Hellal, se sont respectivement classés à la 15e et 12e place de cette compétition remportée par le Portugais, Pereira, troisième aux

J.O 2016. R. M.



M. Mohamed Hattab, à l’ouverture des JM :

« Ici à Tarragone pour lancer l’édition d’Oran 2021 »

La 18e édition des Jeux méditerranéens, prévue du 22 juin au 2 juillet à Tarragone (Espagne), à officiellement débuté vendredi soir avec la cérémonie d'ouverture. Une cérémonie simple, égayée aux couleurs du bassin méditerranéen et dont le thème principal fut dominé par les différents éléments sociaux culturels de la région catalane. Malgré la présence de quelques centaines de manifestants indépendantistes aux abords du stade, le roi d'Espagne M. Philippe VI, président d'honneur de ces joutes à bel et bien assisté à cette cérémonie d'ouverture, qui s'est finalement déroulée sans incidents majeurs. Parmi les invités de marque, figurait le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Mohamed Hatab. Président du Comité d'organisation de la prochaine édition, celui-ci s'est montré tout à fait réjouit d'assister à cette fête. «Je suis très heureux d'être ici à Tarragone où j'ai pu assister à cette sympathique cérémonie d'ouverture, que je trouve personnellement trés réussie. Ma présence, en compagnie du président du Comité Olympique Algérien et du wali d'Oran est indispensable dans un certain sens. Cela montre notre attachement à cette événement et notre volonté à réussi aussi une bonne organisation de l'édition 2021, qui aura lieu à Oran sous l'égide du Président de la République,

M. Abdelaziz Bouteflika. Je suis à la tête d'une importante délégation, pour lancer les jeux d'Oran a partir de Tarragone. D'ailleurs, à l'issue de la cérémonie de clôture, les Espagnols vont transmettre le flambeau à la délégation algérienne, qui rentrera au pays avec le drapeau des Jeux méditerranéens», a déclaré le MJS, avant de poursuivre : «Je pense sérieusement que nous allons réussir l'organisation des Jeux d'Oran. C'est pour nous une fierté d'abriter cet événement pour la seconde fois de l'histoire, après l'édition de 1975 à Alger. Dans la délégation officielle figure une équipe de technicien qui a fait le déplacement pour justement voir de plus près tous les détails relatifs aux différents aspects de l'organisations.» À propos des résultats techniques et des objectifs des athlètes algériens,

M. Hatab à souhaité une bonne participation à nos sportifs. «Nous sommes au début des jeux. Il faut attendre que la compétition soit bien lancée pour pouvoir commenter les résultats de nos athlètes. Cela dit, je ne m'attends pas à un record de médailles, même si je suis certain que nos sportifs sont animés par une grande motivation. Comme vous le savez tous, nos différentes équipe nationales ont accusé beaucoup de retard dans la préparation, pour les raisons que tout le monde connait. Certes, nous insistons à chaque fois pour que la participation algérienne aux différentes compétitions internationales soient ponctuées par de bons résultats. Cependant, le plus important pour nous dans ces jeux est d'avoir une participation honorable, qui nous permettra de lancer dés à présent les jeux d'Oran.»

Pour rappel, les J.M de Tarragone devaient se dérouler en 2017. L'organisation de cette édition à été décalée d'une année, suite à la crise politique de 2015 en Espagne où les élections législatives n'ont abouti à aucune majorité pour gouverner le pays. Néanmoins, avec une année de délai en plus, les organisateurs de cette édition, souffrant visiblement de manque de moyens, semblent dépassés par les événements. La logistique, notamment le transport et le service internet, ne suivent pas. Les journalistes présents à Tarragone éprouvent énormément de problèmes pour couvrir les compétitions. Alors que les navettes pour assurer le déplacement sur les différents lieux de compétitions, éparpillés dans les 12 localités du département de Tarragone, ne sont pas disponibles, la plupart des sites de compétition ne disposent pas de centre de presse, et encore moins d'internet.

R. M.



M. Mouloud Chérifi, Wali d’Oran :

« Nous avons les moyens de faire mieux à Oran »



«Nous accompagnons le ministre de la Jeunesse et des Sports à Tarragone, pour voir de très près ce qui se fait en Espagne sur le plan organisationnel. Bien que les différents chantiers, en prévision des Jeux d'Oran, sont déjà en cours, nous avons quand même souhaité dépêcher une commission technique pour voir certains détails et bien évidement être en mesure par la suite de proposer mieux à l'occasion de l'édition d'Oran. D'après ce que nous avons pu constater jusque là, nous sommes tout à fait capables de faire mieux, nous en avons les moyens. L'Etat Algérien et à sa tête le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à mis tous les moyens nécessaires pour préparer cet événement et le réussir à tous les niveaux. Beaucoup de choses ont déjà été réalisées à Oran. Il nous reste encore trois années pour bien préparer nos Jeux et faire honneur au pays. Je peux vous assurer que les JM connaissent d'ores et déjà un grand engouement auprès de la population de la ville d'Oran. ça sera une grande fête."

R. M.



Hocine Achiou, Entraîneur adjoint des U18 :

« des chances de nous qualifier »

Vous avez essuyé une cuisante défaite pour votre premier match face à la sélection Espagnole. Comment expliquez vous cet échec par le score de 4 à 1 ?

«Comme vous le savez, les match de football se décident sur des petits détails. Nous avons encaissé les quatre buts, coup sur coup, dans les vingt premières minutes. Nos joueurs n'ont même pas eu le temps de réagir. Bien que ce fut difficile de terminer la première période sur le score lourd de (4 à 0) , nos joueurs ont su relever la tête et produire du beau jeu par la suite. En seconde mi-temps nous avons posé le pieds sur la balle et nous avons pu inscrire un but. Il faut dire, par ailleurs, que l'horaire du match n'était pas approprié. Ce n'est pas évident de jouer à 13h sous un soleil tapant. Dés l'entame de la rencontre, les joueurs de l'EN ont cherché à avoir le monopole de la balle et à faire le jeu.»



Ne pensez vous pas que c'était une erreur stratégique face à une équipe espagnole connue pour sa maitrise du jeu ?

«Je ne pense pas. Nous avons joué comme on sait le faire. C'est notre manière d'aborder les rencontres et d'évoluer. C'est surtout le fait d'avoir encaissé rapidement qui nous a un peu déstabilisés.»



On a quand même vu une équipe Espagnole mieux organisée et mieux en jambe. Pensez vous avoir eu une préparation adéquate pour cette compétition ?

Ce n'est pas une question de préparation spécifique. C'est une nouvelle sélection qui travaille depuis déjà quelques mois et qui réalise des regroupement à chaque fois que c'est possible. Le seul soucis que nous avons eu est le manque d'information sur nos adversaires et le programme de compétition. D'autant plus que notre séléction a été désigné à la dernière minute pour participer à ces jeux.



Ce sont les U 20 qui devaient prendre part aux JM Pensez vous avoir encore une chance de vous qualifier pour les demi-finales ?

«Il y a eu un changement de dernière minute. La défection de la Macédoine, les organisateur son revu le programme de compétition. Désormais il y deux groupes seulement, un de quatre équipes et un autre de trois. Si nous gagnons le prochain match face à la Bosnie, le 26 du mois, nous pouvons nous qualifier.»

R. M.