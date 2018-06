Il gérera les 10 ports d’Algérie : Achour Djelloul, nouveau PDG de SERPORT

Le PDG de l’Entreprise portuaire de Bejaia , Djelloul Achour, a été promu au poste de président-directeur général du groupe Services Portuaires SERPORT qui aura la tâche de gérer les 10 ports d’Algérie. Sa nomination coincide avec la mise en service, depuis jeudi, de la gare maritime la plus moderne du pays au port de Bejaia qui est le second port d’Algérie pour le trafic de marchandises. C’est dire que cette promotion bien méritée est l’œuvre d’un travail bâti sur une longue expérience au sein du port de Bejaia et qui a mis en place, en 2017, un plan d’extension et de réhabilitation de nouvelles infrastructures et superstructures pour maintenir une dynamique sans cesse croissante de l’activité du port. Le nouveau PDG de SERPORT aura à gérer les 10 ports du pays et devra mettre en place un plan de mise à niveau et de relance de toutes les activités des ports. Après la nomination de Djelloul Achour, ex-PDG de l’EPB au poste de PDG de SERPORT, M. Benmehidi Réda est désigné à la tête de l’entreprise portuaire de Bejaia. Ce jeune cadre du port de Bejaia a pris ses nouvelles fonctions lors d’une cérémonie de passation de consignes avec son prédécesseur.

M. Laouer