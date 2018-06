Le numérique au service des travaux publics et des transports : Lancement d’un portail électronique

«En dépit de la situation financière difficile, l’Algérie continue toujours sa politique d’investissement et la réalisation des grands projets dans le secteur des travaux publics et des transports, particulièrement ceux qui ont une dimension sociale et économique», déclaration faite hier par M. Abdelghani Zaalane, ministre des Travaux publics et des Transports en marge de la cérémonie de lancement du nouveau Portail électronique du service public offert aux opérateurs dudit secteur organisé au Centre international des conférences .

En présence des ministres de l’Intérieur, des collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, de la Communication, Djamel Kaouane, et de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Imane Houda

Feraoun, Abdelghani Zaalane affirmera que

«la réalisation du nouveau Portail électronique du service public offert aux opérateurs du ministère des Travaux publics et des Transports s’inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur». Un secteur qui, selon lui, a consenti de gros investissements, de ce fait la mise en service de ce portail numérique contribuera à la gestion de ce secteur qui est parmi les choix stratégiques de l’État lequel s’est engagé à la réalisation d’un réseau routier moderne.

Le portail aura également pour mission de faciliter au citoyen le déplacement à travers le territoire national sur la route et n’exigera point aux opérateurs des documents administratifs ou judiciaires puisqu’il sera relié aux autres ministères pour obtenir les informations nécessaires.

Le nouveau portail numérique offre 60 services dans différents domaines relevant du secteur en question, dont 20 services dans le transport maritime, 20 autres dans celui du transport aérien, 16 dans les transports terrestres et 4 destinés aux travaux publics.

Il dira que les nombreux services relevant du ministère des Travaux publics et des Transports nécessitent désormais une gestion numérique pour alléger la gestion administrative. Il rappellera aussi que son secteur a bénéficié d’une enveloppe de 135 milliards de dollars durant ces 15 dernières années pour la réalisation des nombreux projets tels que les 4.200 km de routes sur les 6.300 km d’autoroute Est-Ouest.

Pour le ministre, l’Etat a l’ambition de faire du nouvel aéroport international Houari Boumediene qui sera livré dans les délais prévus, à savoir vers la fin 2018, un lieu de transit pour les grandes compagnies aériennes. Il drainera annuellement 10 millions de passagers, qui s’ajouteront aux 6 millions de passagers transitant par l’actuel aéroport international. De nouvelles lignes en destination de l’Afrique seront ouvertes pour faire de l’aérogare un véritable axe de transit et un portail vers l’Afrique.



Ports, aéroports et maintenance



L’aéroport d’Oran a, quant à lui, atteint un taux de réalisation très avancé et sera opérationnel dès 2019 pour accueillir les Jeux méditerranéens en 2021. Il annoncera également que l’Algérie devra renouveler sa flotte aérienne. «Environ 30% des avions d’Air Algérie auront atteint 35 ans de service à l’horizon 2021. Nous prévoyons l’acquisition de 20 à 25 nouveaux avions à l’horizon 2024», a annoncé le ministre.

Abordant les investissements publics dans le domaine des transports, M. Zaalane précisera que «peu de pays investissent dans la réalisation de sept tramways dans sept villes de l’intérieur», même dans des pays européens, «vous ne trouverez ce type de transport que dans la capitale du pays».

S’agissant de la maintenance des autoroutes, entamée récemment à travers les wilayas, le ministre indiquera que son département a lancé il y a deux mois des travaux sur l’autoroute Est-Ouest au niveau du tronçon de Lakhdaria (Bouira), à Boumerdes et de la rocade sud d’Alger. «Toutes les routes qui ont plus de 10 ans d’âge doivent connaitre des travaux de maintenance», expliquera-t-il.

L’état a consacré 5 milliards de dinars au programme de maintenance et afin d’accélérer les travaux, il est prévu l’organisation de chantiers notamment durant la période estivale. S’agissant de l’enveloppe financière pour l’exercice 2019, le ministère a demandé qu’elle soit au même niveau que celle consacrée aux nouvelles opérations. Au chapitre du transport urbain maritime, M. Zaalane annoncera l’ouverture prochaine de deux stations maritimes pour le transport des voyageurs, l’une à Alger et l’autre à Bejaia durant la saison.

Au sujet du nouveau port de Cherchell, ce dernier, permettra d’exporter 25.5 millions de tonnes annuellement de fer, phosphate et autres minerais, indiquera le conférencier.

Par ailleurs, le ministre a annoncé que 12 nouvelles rames de métro ont été réceptionnées qui permettront de réduire le temps d’attente des usagers entre deux voyages».

Mohamed Mendaci