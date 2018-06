TAJ : Fidélité renouvelée au président Bouteflika

«Nous appelons le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, à poursuivre son œuvre en se présentant pour un nouveau mandat à la prochaine présidentielle de 2019», ainsi s’est exprimé le président de Tajamou’e Amal El Jazair (TAJ), M. Amar Ghoul, dans son allocution, hier, à la rencontre des cadres de sa formation réunis au siège du parti à Alger. Il rappellera que le soutien et la fidélité de sa formation pour le Président de la République relèvent de «constantes permanentes» du TAJ depuis sa création en 2012, et tiennent lieu, a-t-il appuyé, de valeurs si bien ancrées dans la ligne politique du parti du courant nationaliste. Il s’agit, autrement dit, d’une position adoptée «loin de toute surenchère et sans la moindre hésitation». «Notre position est franche et constante», souligne encore M. Ghoul pour qui il est «étrange» que lui-même où d’autres responsables du parti soient interrogés à ce propos. «Nous avons dépassé cette phase», a-t-il estimé, rappelant qu’entre le parti TAJ et le Président de la République «il existe un contrat moral et éthique». «Nous étions, nous sommes et nous resterons fidèles au Président Bouteflika, et ceux qui veulent nous rejoindre dans notre position sont les bienvenus». M. Ghoul rappellera dans cette optique le soutien inconditionnel de son parti en faveur du M. Bouteflika lors de la présidentielle de 2014. Il rappelle également que «lorsque le Président de la République était hospitalisé, en 2013, à Val-de-Grâce, le parti TAJ a été le seul sur l’échiquier national à initier un imposant rassemblement à Batna pour exprimer sa fidélité au Chef de l’Etat». Pour la prochaine échéance de la présidentielle, M. Ghoul se dit convaincu que le Président de la République doit poursuivre son œuvre à la tête de l’Etat pour continuer la dynamique de réformes et apporter une réponses aux aspirations exprimées sur la scène publique, en particulier celles émanant de la frange de la jeunesse». Il y va aussi, assure-t-il, «du renforcement des acquis, de la consolidation de la stabilité et de la sécurité du pays et de faire face aux nouveaux défis auxquels l’Algérie est confrontée sur le plan économique social et sécuritaire». Le président du TAJ exhorte en outre les partis de la majorité que sont le FLN, le RND et le MPA à reprendre les réunions de concertation en vue de garantir le succès de la prochaine élection présidentielle. Ce scrutin sera d’ailleurs inscrit en première ligne des travaux du prochain congrès du parti prévu durant le seconde semestre de l’année en cours. Karim Aoudia