FFS : Garantir les droits des citoyens

Le premier secrétaire national du Front des forces socialistes (FFS), Mohamed Hadj Djilani, a plaidé vendredi dernier à Constantine pour une «alternative démocratique impliquant les citoyens». S’exprimant lors d’un conseil fédéral tenu au siège local du FFS, M. Hadj Djilani a estimé que «le consensus national constitue l’alternative démocratique et requiert l'instauration d'un Etat de droit qui garantira les droits politiques, sociaux et économiques aux citoyens». Il a dans ce contexte appelé les militants du parti à «s’organiser davantage» et à multiplier les efforts sur le terrain, «à l’université et dans les communes également pour faire valoir les principes de base du FFS».