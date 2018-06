Mouvement El Islah : L’université d'été en juillet prochain

Le mouvement El Islah a annoncé l'organisation du 1er au 3 juillet 2018 de la 10e édition de son université d'été au Centre international des jeunes à Sidi Fredj (Alger). Cette édition sera organisée sous le slogan «Présidentielle 2019, une occasion pour construire l'entente nationale». L'objectif étant de réunir le cadre idéal pour les participants, dirigeants et cadres du parti pour examiner le «dossier de la prochaine élection présidentielle prévue en 2019 et dégager la position du parti concernant ce rendez-vous électoral». Il s'agira également d'échanger les «points de vue» concernant cette échéance électorale avec les présidents et représentants des partis politiques invités à assister à cette rencontre. Durant cette rencontre et à l'occasion de la tenue de sa 5e session ordinaire, le conseil consultatif national du Mouvement El Islah annoncera sa décision définitive de participer ou pas à l'élection présidentielle.