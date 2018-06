RND : Les citoyens désirent voir le président poursuivre son œuvre

Au lendemain de l’appel du RND au Président de la République pour briguer un 5e mandat, lancé à l’issue des travaux du Conseil national du parti, Ahmed Ouyahia s’est présenté, hier, devant la presse pour, entre autres, expliquer les mobiles de cette décision. «Le contexte politique actuel nous a poussés à opter pour cette voie que nous considérons comme étant salutaire pour l’Algérie. Le peuple algérien est satisfait de ce qu’a fait Bouteflika depuis son élection en 1999 à la tête de la plus haute magistrature du pays. Son bilan parle pour lui. Les citoyens désirent ardemment voir notre Président poursuivre son œuvre», a-t-il en effet indiqué, affirmant au passage que ce choix «servira» les intérêts de l'Algérie. Le SG du Rassemblement national démocratique assure que le Président dirige le plus normalement du monde le pays et reste au courant de tout ce qui se passe. «Il n’a pas perdu ses capacités d’analyse et d’appréciation. Je suis bien placé pour l’affirmer, moi qui le rencontre régulièrement», a-t-il soutenu. Au sujet de l’affaire de la cocaïne, M. Ouyahia s’est montré clair : «L’Algérie est en guerre contre la corruption. Cette affaire montre à quel point nous sommes ciblés. Après, c’est à la justice de s’en charger. Laissons-là faire son travail», a-t-il noté.



Affaire de la cocaïne : l'Algérie vit une agression à travers la drogue



L'Algérie «vit une agression à travers la drogue et beaucoup de quantités sont interceptées», grâce à la mobilisation de l'armée et des autres services de sécurité, a affirmé M. Ouyahia. «Lorsqu'on voit le flot de drogue qui s'abat sur nos frontières de plusieurs destinations, nous considérons que nous ne sommes pas dans l'excès en qualifiant cela d'agression», a-t-il déclaré, regrettant le fait qu’on tente de pourrir la jeunesse algérienne avec la drogue qui est une arme qui attaque d'abord notre jeunesse, a-t-il poursuivi. Il a souligné en outre que la société algérienne a montré sa «fermeté» et son «unité» et les citoyens sont «unis» quand il s'agit des intérêts du pays. Le SG du RND a indiqué que son parti a, dans sa résolution sanctionnant les travaux du Conseil national, rappelé sa position «qui n'est pas nouvelle et qui est doctrinale, à savoir l'application de la peine de mort contre les trafiquants de drogue». «Je ne parle pas d'un jeune qui serait pris dans un contrôle avec un gramme de drogue, celui-là, la justice le jugera selon la loi, mais je parle de ceux qui veulent détruire le pays», a-t-il expliqué. Interrogé sur les coupures d’Internet durant le déroulement des épreuves du Bac, Ouyahia a d’abord minimisé les conséquences d’une telle mesure et indiqué ensuite qu’il était «nécessaire» d’agir de la sort car il y va, selon lui, de la «crédibilité» de l’examen.

S. A. M.