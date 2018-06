FLN : De grandes réalisations ont marqué la présidence de Bouteflika

Dans un communiqué adopté à l’unanimité, à Oran, par les cadres du parti FLN notamment, les nouveaux membres du bureau politique, des SG des Mouhafadas des wilayas de l’Ouest et des représentants des centaines de kasmas, le FLN a appelé le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à poursuivre sa mission à la tête de l’Etat en se portant candidat pour un nouveau mandat.

A ce propos, le S.G. du FLN, Djamel Ould Abbès, a tenu à préciser que le soutien du FLN au Président de la République n’est pas conjoncturel : «Notre parti était le premier à avoir appelé le Président de la République à se porter candidat pour la présidence de l’Etat algérien en 1998. Et depuis, il n’a jamais cessé de le soutenir», a-t-il déclaré devant les participants à une rencontre régionale ayant vu une participation de très haut niveau représentative des wilayas de l’Ouest, du Centre, de l’Est et du Sud. Pour Ould Abbès, le chef de l’Etat est le président du parti FLN, et l’appel à sa candidature est une suite logique. «Le 17 mars dernier nous avons lancé un appel à l’endroit du Président de la République pour poursuivre sa mission à la tête de l’Etat. Nous n’avons pas besoin de préciser si c’est pour un cinquième ou un autre mandat. Et dans la lettre adressée au Chef de l’Etat, le 7 avril dernier lors de l’installation de l’instance de coordination du FLN, nous lui avons réitéré notre appel à continuer le processus de l’édification du pays au regard de tout ce qui a été réalisé sous sa direction», a-t-il affirmé en soulignant que le dernier mot revient au Président de la République. Djamel Ould Abbès a défendu le bilan du Chef de l’Etat, qui dit-il, a bénéficié à tous les secteurs et toutes les couches sociales. Ainsi, il a passé en revue un nombre parmi les grandes réalisations ayant marqué les quatre mandats de la présidence de M. Abdelaziz Bouteflika et qui, selon lui, ont permis à l Algérie d’évoluer et se développer au plan économique, social, culturel et politique en modernisant sa Constitution. Djamel Ould Abbès, a par ailleurs, défendu la légitimité historique de son parti «l’acte de naissance du FLN est la déclaration du 1er Novembre 1954. C’est le FLN qui a fondé l’Etat algérien. Notre parti a un passé, un présent et un avenir. Nous sommes le seul parti dans le monde arabe qui a fait la Révolution et demeure à ce jour au pouvoir», a-t-il déclaré. Le SG Ould Abbès a rassuré les SG des Mouhafadas qu’ils ont la confiance de l’actuelle direction du parti et qu’ils ne risquent pas d’être déstabilisés tant qu’ils continent à faire leur travail et accomplir leur mission, conformément au programme et aux directives du Président de la République, a-t-il souligné. Ainsi, il a appelé les militants du parti à se mobiliser davantage sur le terrain pour réaliser de meilleurs résultats lors de la prochaine élection présidentielle. «Le Président n’a pas besoin de faire une campagne. C’est nous les militants, c’est le peuple qui ferons campagne pour lui. Nous avons déjà la majorité à l’APN et au Sénat, nous espérons réaliser une meilleure performance pour notre candidat lors de la prochaine élection présidentielle», dira le responsable. Djamel Ould Abbès a rappelé devant les participants à cette rencontre que le FLN a toujours plaidé les causes des pauvres et a toujours été du côté du peuple en mettant en exergue les décisions prises par le Président de la République dans ce sens, en les qualifiant de «courageuses», citant l’exemple de l’annulation des augmentations de droits pour les documents administratifs et l’ouverture des concessions agricoles aux étrangers. Au début du meeting et à l’occasion du 62e anniversaire de la mort du Chahid Ahmed Zabana, le SG du FLN a honoré des membres de sa famille.

Amel Saher