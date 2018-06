3e jour du Baccalauréat : L’épreuve de sciences abordable

Grand soulagement, hier, à l’issue des épreuves de sciences, les candidats ayant, pour leur majorité, exprimé leur satisfaction quant aux sujets proposés, lors de cette 3e journée dans cette matière à fort coefficient.

De nombreux candidats rencontrés dans certains centres d'examen de la capitale ont affirmé que le sujet était à la portée de tous, même si d’autres ont assuré le contraire. «C’était un peu compliqué et très long», a estimé Omar, 17 ans.

C'est aussi le cas de Walid et d’Illyès, du lycée Frantz-Fanon à Bab El- Oued, qui ont affirmé avoir rencontré d'énormes difficultés à gérer le temps, par contre, même si le sujet était abordable. «J’appréhendais cette journée avant de voir l'énoncé des sujets de sciences, dont le coefficient est déterminant pour la réussite de l'examen, mais finalement c’était globalement abordable. Pour ma part, j’ai choisi le sujet des enzymes et de la photosynthèse, des thèmes que j’ai bien révisés», a révélé Walid. Illyès a, de son côté, souligné que l'épreuve de sciences était facile pour ceux qui avaient révisé leurs cours.

Khadidja, 18 ans, n’était pas dans le même état d’esprit que ses camarades, confiant, les larmes aux yeux, sa grande peur de ne pas réussir à cet examen. «Je n’ai pas bien travaillé, je ne suis pas fière de moi, j’espère pouvoir me rattraper dans les épreuves qui restent», a-t-elle dit.

À quelque encablures de là, au lycée Émir-Abdelkader, nous avons rencontré Naïma, venue attendre sa fille Amel qui passe pour la troisième année consécutive son baccalauréat. Stressée a l’idée que sa fille ne réponde pas correctement aux questions, Mme Naïma a tenu tout de même à saluer la décision du gouvernent quant à la coupure de l'accès à internet pendant une heure, au début de chaque épreuve. «Cela a mis un terme à la publication, par certains utilisateurs de réseaux sociaux, de faux sujets qui ne font que déstabiliser davantage en ces moments de grand stress les candidats», a-t-elle affirmé.

Quelques minutes plus tard, sa fille Amel arrive affichant un visage visiblement satisfait, affirmant qu’elle s’est bien débrouillée. «Je préfère le sujet de cette session, que celui des années précédentes», a affirmé Amel.

De son côté, une enseignante de science a indiqué que le sujet était plutôt abordable, pour le candidat qui a bien travaillé et qui a bien préparé les épreuves. «Les sujets font tous partie du programme dispensé pendant l'année scolaire», a-t-elle affirmé. Comme chaque année, l’après-midi a été consacré à l’épreuve de langue française, où les premiers candidats à sortir des centres d’examens affichaient un large sourire. «Le sujet était très facile», ont-ils affirmé.

Pour ce qui concerne la filière «littérature et philosophie», les candidats ont passé les épreuves d’histoire-géographie durant la matinée et de langue anglaise l’après-midi.

S’agissant du déroulement de l’examen, les candidats ont relevé que tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés leur permettant de composer dans de bonnes conditions. Ils ont salué le calendrier établi par le ministère de l’Éducation nationale, plus particulièrement ce break de vendredi, ce qui leur a permis de se reposer et de récupérer après deux journées longues et éprouvantes. Sarah A. Benali Cherif