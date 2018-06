hausse des Intoxications alimentaires : La chaîne du froid à l’index

«Les services du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière ont enregistré 10.042 cas d'intoxication alimentaire en 2017, dont 6 décès», a déclaré le directeur de la prévention au ministère, Djamel Fourar.

S’exprimant, lors d’une conférence de presse sur les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC), organisé à l’Institut national de santé publique (INSP), Dr Fourar a fait savoir que le ministre Mokhtar Hasbellaoui a instruit ses services à l’effet du renforcement du dispositif de prévention sanitaire durant la saison estivale. «Ce problème prend de l’ampleur durant les trois mois de l’été. Et pour cause, le mode de consommation des ménages qui change durant cette période», a-t-il expliqué. Le directeur de la prévention a mis l’accent sur la multiplication des actions de sensibilisation, pour réduire le phénomène qui devient un véritable problème de santé publique. Selon lui, le ministère a mis en place un programme riche de prévention contre les toxi-infections alimentaires collectives, la diarrhée chez l’enfant et les piqures de scorpion. Dr Fourar a également fait savoir que les toxi-infections alimentaires collectives avaient connu une nette augmentation, au cours des dernières années, en passant de 4.000 à 5.000 cas de toxi-infections alimentaires collectives, à plus de 10.000 cas en 2017, prévoyant une hausse significative de ces chiffres en 2018. «Il faut dire que nous avons enregistré 926 cas, au cours des premiers mois de 2018. 40% des cas surviennent durant les fêtes et 60% au niveau des restaurants collectifs, particulièrement les cantines des écoles et des universités», a-t-il précisé. Par ailleurs, M. Fourar a affirmé que ces chiffres sont loin de refléter la réalité, d'autant que les cas enregistrés sont des intoxications collectives déclarées, dont les victimes se déplacent au niveau des centres sanitaires dès l'apparition des symptômes chez deux ou trois personnes ayant consommé le même plat durant les fêtes ou dans des restaurants collectifs. «Les chiffres sont deux fois plus importants que ce qui a été déclaré ; de nombreux cas individuels recourent à l'automédication», a-t-il dit.

De son côté, Dr Malika Djoudad, qui a présenté le bilan de la situation épidémiologique de 2017, a fait remarquer que plus de quatorze wilayas ont enregistré, durant l’année 2017, plus de 100 cas. «Dans la wilaya de Bouira, à elle seule, on a recensé 882 cas», a-t-elle révélé, notant que dans la plupart des cas, ce sont les deux âges extrêmes qui sont le plus touchés par cette pathologie.

La spécialiste a rappelé la déclaration de la maladie est obligatoire, selon l’arrêté n° 179 et la circulaire n° 17 de novembre 1990 fixant la liste des maladies à déclaration obligatoire et les modalités de leurs notifications, et l’arrêté du 30 décembre 2013 modifiant et complétant la liste des maladies à déclaration obligatoire.

Mme Djoudad a recommandé aux ménagères de respecter les règles élémentaires d’hygiène en veillant à la propreté des mains et de la vaisselle, et de laver les légumes et fruits avant leur utilisation. La responsable du Laboratoire de bactériologie des aliments, des eaux et de l'environnement à l'Institut Pasteur d'Algérie, Pr Fouzia Mouffok, a, pour sa part, a affirmé qu’en général, la rupture de la chaîne de froid est à l’origine des intoxications, revalant la difficulté d’identifier dans les germes qui ont causé les 10.000 cas d’intoxication en 2017. «Seulement 5% des germes sont identifiés», a-t-elle regretté, en appelant les gens à éviter de prendre des repas fast-food qui sont exposés aux rayons du soleil et aux bactéries.

Il y a lieu de dire que les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) sont définies par l’apparition d’au moins deux cas groupés similaires d’une symptomatologie, en général gastro-intestinale (vomissements, douleurs abdominales, diarrhée - éventuellement sanglante, céphalées, nausées), dont on peut rapporter la cause à une même origine alimentaire ou hydrique, sauf pour le cas particulier du botulisme où un cas suffit.

Sarah A. Benali Cherif