Algérie - Afrique du Sud : Développer un espace commun

Un mémorandum d'entente sur la coopération dans le domaine de la science et la technologie spatiales a été signé vendredi entre les Agences spatiales algérienne et sud-africaine lors d'une cérémonie organisée au Centre international de Vienne, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Ce mémorandum a été signé, du côté algérien, par le directeur général de l'Agence spatiale algérienne (ASAL), Azzedine Oussedik, et, du côté sud-africain, par le directeur général de l'Agence nationale spatiale sud-africaine (SANSA). À l'occasion de cette cérémonie, M. Oussedik a rappelé les objectifs que partagent l'Algérie et l'Afrique du Sud en matière de recherche spatiale et souligné «la volonté des deux pays de développer des projets communs, dont la réalisation de satellites et la mise en place d'un cadre d'échanges et de coopérations entre l'université d'Oran et celle de Stellenbosch». Le directeur général de l'ASAL «n'a pas manqué de rappeler le fait qu'au-delà de l'intérêt que revêt cette coopération pour l'Algérie et l'Afrique du Sud, celle-ci sert également les intérêts du continent africain dans lequel les deux pays jouent un rôle de leadership». Le directeur général de l'Agence nationale spatiale sud-africaine a salué, pour sa part, «l'engagement de l'Algérie en faveur de la coopération interafricaine dans tous les domaines» et a assuré de «la disponibilité de la partie sud-africaine à joindre ses efforts à ceux de l'Algérie en vue de faire bénéficier le continent africain des bienfaits de la science et la technologie spatiales». En vertu de ce mémorandum d'entente, les deux Agences sont convenues de «promouvoir la politique de la science et la technologie spatiales et les applications associées, ainsi que de contribuer au développement du cadre juridique y affèrent en conformité avec les principes de droit international régissant ce domaine».