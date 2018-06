protection civile : gestion et sécurité des foules

Le siège de l’Unité nationale d’instruction et d’intervention de la Protection civile de Dar El-Beïda (Alger) a abrité, hier, les ateliers du premier séminaire sur «La gestion et la sécurité des foules».

Les travaux de ce premier séminaire ont eu lieu en présence du directeur général de la Protection civile, le Colonel Mustapha El Habiri, et son homologue saoudien, le lieutenant général Sulaiman Bin Abdellah El Amro, le directeur général de la Défense civile du Royaume, ainsi que le secrétaire général adjoint de l'Organisation Internationale de Protection Civile (OIPC) M. Belkacem El Ketroussi. «Le modèle algérien est devenu une référence mondiale dans son ensemble, et son apport a été pleinement apprécié», c’est par ces mots que le secrétaire général de l’Organisation internationale de la Protection civile, M. Vladimir Kuvshinov, a tenu a exprimer sa satisfaction , dans une lettre envoyée aux organisateurs du séminaire. En effet, «la décision prise par le Président de la République d’incorporation d’un détachement de la Protection civile dans la mission du Hadj, depuis 2008, avec pour mission d’en garantir la sécurisation, la sensibilisation, l’accompagnement et l’orientation au profit des hadjis algériens, constitue une première en même temps qu’un véritable coup de maitre» souligne-t-on. L’organisation de ce séminaire sur «la gestion et la sécurité des foules» était motivé par la nature de la bonne appréciation de l’expérience algérienne et de par ses résultats probants qui «n’a pas laissé indifférents les experts dans la gestion des foules». Dans ce sillage, les membres du Conseil exécutif de l’OPIC, ainsi que les ministres arabes de l’Intérieur se sont mis d’accord pour l’entérinement de la décision relative à l’intégration pleine et entière de la Protection civile dans le dispositif du Hadj. Cette décision constitue un évènement unique au monde pour ce qui concerne ladite gestion». Le directeur général de la Défense civile de la Saoudite, M Sulaiman Bin Abdellah El Amro, a déclaré «que la gestion des foules, ne concerne pas uniquement l’Arabie Saoudite, connue pour son expérience en la matière lors des saisons du Hadj et l’Omra, mais bien, ajoute-t-il, une exigence internationale, car le déploiement des foules à toujours constitué une préoccupation pour les gestionnaires et les autorités publiques». Bin Abdellah El Amro a tenu a préciser que «l’afflux des pèlerins durant la saison du Hadj, qui avoisine chaque année quelque trois millions, est ce qui constitue l’un des défis majeurs pour les services de défense civile saoudienne», ajoutant que l’expérience de son pays en la matière, «a permis d’acquérir un savoir faire dans l’accompagnement des Hadjis dans l’accomplissement de leurs devoirs religieux et la gérance de l’affluence des Hadjis venus de différents pays». Bin Abdellah El Amro s’est félicité de «la bonne organisation des services de la Défense civile de son pays, qui permet, chaque année de gérer l’afflux de plus de 20 millions personnes sur les Lieux Saints, durant les saisons de Hadj et de la I’Omra». Le DG de la Défense civile saoudienne a, par ailleurs, apprécié «la décision de l’Algérie d’envoyer chaque année une délégation de la Protection civile afin d’accompagner les pèlerins».

De son coté, le secrétaire général adjoint de l’Organisation Internationale de la Protection Civile (OIPC), M. Belkacem El Ketroussi, a tenu à insister sur «la nécessité de la sensibilisation, l’accompagnement et l’orientation des hadjis algériens» et ce à quelques semaines du début de la saison du Hadj». El Ketroussi a déclaré que «l’Algérie va proposer l’organisation d’une rencontre internationale sur le thème de la gestion des foules qui regroupera aussi des pays non musulmans ajoutant que «l’OIPC s’apprête à lancer une large compagne de sensibilisation afin d’encourager tous les pays musulmans à suivre l’exemple de la Protection civile algérienne». Le directeur général adjoint de l’OIPC a affirmé que son organisation étudie la possibilité de «proposer des programmes d’études incluant la gestion des foules comme module d’enseignement au sein des universités» afin poursuit-il «de souligner l’importance de ce sujet dans l’administration publique moderne». À signaler que la délégation saoudienne a présenté, lors du séminaire, des explications techniques et descriptions détaillés sur l’organisation du plan de gestion et de sécurisation des pèlerins au profit de leurs homologues algériens ; des explications fournies entre autres, par le général Khaled Bin Abdelkrim El Aouda, responsable de la sécurité à Mina.

Le chargé de la communication à la direction générale de la Protection civile, le lieutenant-colonel Achour Farouk, a déclaré lors d’un point de presse, qu’après dix ans de la décision du Président de la République de fournir un contingent de la Protection civile, chargé de la prévention et de l’accompagnement des pèlerins, «l’Algérie a acquis une expérience qui est aujourd’hui tenue comme modèle et plébiscité par l’OIPC».

Le colonel Achour a signalé aussi que «l’OIPC entend généraliser l’expérience algérienne comme exemple à suivre», ajoutant que «pour la saison du Hadj de cette année, un contingent composé de 200 agents de la Protection civile sera mobilisé pour accompagner les hadjis algériens», précisant que «ces derniers ont assisté à des ateliers de formation qui leur permettent d’identifier les taches et missions à accomplir lors du séjour sur les Lieux Saints».

Tahar Kaidi